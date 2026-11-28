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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（28）晚自行宣布敗選，前總統蔡英文晚間8時49分赴北平東路替他加油打氣。對於有聲浪勸進沈伯洋參選2028總統，蔡英文受訪時笑稱，「不要害他，讓他休息幾天」；在旁的沈伯洋則是笑了出來。蔡英文晚間赴北平東路替沈伯洋加油打氣，蔡英文會後受訪時表示，打氣是一定要的，沈表現很好；媒體詢問，是否支持沈選2030市長？蔡回應，先讓他休息一下，但沈若不從政太可惜。對於如何看待這次選舉？蔡英文說，大家都盡力，政治總是一次一次被歷練，不要放棄，而這次全台席次增加一些。至於新北市長候選人蘇巧慧敗選，蔡英文坦言，有點可惜，剛去看過巧慧了，巧慧很堅強；媒體詢問，立委何欣純當選台中市長，蔡英文說，何很努力，相信會是好市長。另外，行政院長卓榮泰稍早也抵達沈伯洋競總，媒體詢問如何看這次選舉結果，卓榮泰回應，「大家都辛苦了」。