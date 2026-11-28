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盧秀燕最關鍵時刻接主委 蔣萬安感謝穩軍心、凝聚士氣

點名柯文哲、黃國昌力挺 蔣萬安：最需要時拔刀相助

2026九合一地方選舉今（28）日登場，國民黨台北市長蔣萬安成功連任，晚間發表勝選感言，特別感謝台中市長盧秀燕在最關鍵的時候，義不容辭接下競選總部主任委員的重擔，帶領團隊穩定軍心、凝聚士氣。蔣萬安也點名感謝民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌及民眾黨所有戰友，在他最需要的時候拔刀相助，強調「這份情意、這份信任，萬安銘記在心。」蔣萬安表示，要特別感謝「媽媽市長」盧秀燕，秀燕姐在萬安最關鍵的時候，義不容辭接下萬安競選總部主任委員這個重擔，她用豐富的經驗、最溫暖的力量，帶領著團隊穩定軍心、凝聚士氣。「這場勝利的果實之所以甜美，因為得來確實不易。」蔣萬安也感謝盧秀燕領導的競選團隊，以及台北市5位立法委員，贏得這場艱困的選戰。蔣萬安接著表示，當然也要謝謝民眾黨的夥伴，包括柯文哲、黃國昌，以及民眾黨所有的戰友，「謝謝你們在萬安最需要的時候，你們拔刀相助，這份情意、這份信任，萬安銘記在心。」談及未來藍白合作，蔣萬安也向現場喊話，「未來不管在市政上或在議會上，我們都會基於共同的理念繼續向前，好不好？」