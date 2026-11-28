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2026地方大選結果稍早出爐，國民黨失守台中市、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、新竹縣5縣市，另外雲林和花蓮縣雖然險勝，但綠營將進行驗票，國民黨中央稍早宣布，晚間9時30分將舉行記者會，黨主席鄭麗文是否去職，備受關注。先前有報導指出，若國民黨失去北北桃中4直轄市之一，台中市長盧秀燕將逼宮鄭麗文，但由於今晚台中市長候選人江啟臣意外敗選，是否將有人發起備受關注。另有消息傳出，負責此次提名和操盤的國民黨副主席李乾龍、組發會主委李哲華將替敗選負責，到底結果如何，稍後揭曉。