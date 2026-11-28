2026地方大選結果稍早出爐，國民黨失守台中市、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、新竹縣5縣市，另外雲林和花蓮縣雖然險勝，但綠營將進行驗票，國民黨中央稍早宣布，晚間9時30分將舉行記者會，黨主席鄭麗文是否去職，備受關注。 我是廣告 請繼續往下閱讀 先前有報導指出，若國民黨失去北北桃中4直轄市之一，台中市長盧秀燕將逼宮鄭麗文，但由於今晚台中市長候選人江啟臣意外敗選，是否將有人發起備受關注。 另有消息傳出，負責此次提名和操盤的國民黨副主席李乾龍、組發會主委李哲華將替敗選負責，到底結果如何，稍後揭曉。 更多「六都市長選情」相關新聞。 相關新聞 蔣萬安連任成功！勝選感言點名謝盧秀燕、柯文哲：最關鍵時刻相挺快訊／何欣純拿下76萬票勝選！台中政黨輪替 喊話江啟臣攜手合作快訊／綠營成功收復台中！江啟臣自行宣布敗選 祝福何欣純何欣純開票一路領先！他點關鍵：江啟臣選前沒全力打光電 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 國民黨鄭麗文台中市開票結果敗選黨主席