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▲總統、民進黨主席賴清德今（28）日晚間在民進黨總部開票後記者會發表談話。（圖／記者葉政勳攝）

選舉有勝負 賴清德：不代表公共服務的道路就此結束

2026縣市長選舉結果大致底定，而總統、民進黨主席賴清德今（28）日晚間在民進黨總部開票後記者會發表談話。他提到，最需要恭喜的是全體國人，雖然選舉總有勝負，但「民主永遠是贏家」。賴清德率民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文今晚近9時召開開票後記者會。他致詞時說，選舉已經圓滿結束，也感謝國人的參與，可持續深化台灣民主。賴清德提到，特別感謝全體支援選務公務的同仁、日夜不休的軍警夥伴，讓整場選舉得以在平和、有秩序的過程中圓滿達成。他表示，恭喜此次獲得選民肯定、順利當選的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村民代表、村里長等，身為黨主席，更特別感謝台灣人民對於民進黨的支持與信任。賴清德表示，這份大力肯定，不僅是民進黨前進的動力，更是無限的責任，要期許所有民進黨當選的同志，務必珍惜人民託付，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，信守對選民的每項承諾，未來4年落實政見，不負所託。賴清德說明，最需要恭喜的是全體國人，雖然選舉總有勝負，但「民主永遠是贏家」。他認為，透過這場選舉更深刻體會到，選舉結果反映國民最真實的心聲，渴望自己的聲音被聽見、希望城市可以更進步，且每一天的日常都可以過得更順利平安、身邊的人、年輕的下一代或年長的家人，都能得到最好的照顧，也獲得更好、更無憂無慮、自由自在的生活。因為承載這份期盼，賴清德說，在此次選舉可以看到豐富的公共政策討論、正面積極的訴求，還有不斷對話、互相理解，取代了負面選舉的相互攻擊。賴清德表達，要同時向此次未能順利當選的候選人致意，「一次選舉結果不代表公共服務的道路就此結束。」他期盼，大家繼續保持對家鄉的熱誠，一起為台灣未來繼續努力，正如他曾說過「一切政治治理是從地方展開。」賴清德強調，有好的地方政治、才會有好的國家治理；中央政府將持續扮演地方最堅定夥伴，不分政黨彼此與各縣市政府團結合作，在建設產業、社福、交通等各面向全力支持，成為人民最真實依靠。賴清德再次感謝全體台灣人民，「繼續一起為更好的台灣打拚。」