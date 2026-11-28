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六都直轄市長當選名單

其餘縣市首長當選名單

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2026年台灣「九合一」地方選舉今（28）日登場，投票結果出爐！《NOWNEWS今日新聞》整理全台各縣市首長開票結果，當選名單一次掌握。台北市長當選人：蔣萬安（國民黨）新北市長當選人：李四川（國民黨）桃園市長當選人：張善政（國民黨）台中市長當選人：何欣純（民進黨）台南市長當選人：陳亭妃（民進黨）高雄市長當選人：賴瑞隆（民進黨）基隆市長當選人：謝國樑（國民黨）新竹縣長當選人：鄭朝方（民進黨）新竹市長當選人：高虹安（無黨籍）苗栗縣長當選人：鍾東錦（國民黨）彰化縣長當選人：陳素月（民進黨）南投縣長當選人：許淑華（國民黨）雲林縣長當選人：劉建國（民進黨）嘉義縣長當選人：蔡易餘（民進黨）嘉義市長當選人：王美惠（民進黨）屏東縣長當選人：周春米（民進黨）宜蘭縣長當選人：林國漳（民進黨）花蓮縣長當選人：游淑貞（國民黨）台東縣長當選人：吳秀華（國民黨）澎湖縣長當選人：陳振中（國民黨）金門縣長當選人：陳玉珍（國民黨）連江縣長當選人：王忠銘（國民黨）