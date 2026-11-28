2026年台灣「九合一」地方選舉今（28）日登場，投票結果出爐！《NOWNEWS今日新聞》整理全台各縣市首長開票結果，當選名單一次掌握。
六都直轄市長當選名單
台北市長當選人：蔣萬安（國民黨）
新北市長當選人：李四川（國民黨）
桃園市長當選人：張善政（國民黨）
台中市長當選人：何欣純（民進黨）
台南市長當選人：陳亭妃（民進黨）
高雄市長當選人：賴瑞隆（民進黨）
其餘縣市首長當選名單
基隆市長當選人：謝國樑（國民黨）
新竹縣長當選人：鄭朝方（民進黨）
新竹市長當選人：高虹安（無黨籍）
苗栗縣長當選人：鍾東錦（國民黨）
彰化縣長當選人：陳素月（民進黨）
南投縣長當選人：許淑華（國民黨）
雲林縣長當選人：劉建國（民進黨）聲請驗票
嘉義縣長當選人：蔡易餘（民進黨）
嘉義市長當選人：王美惠（民進黨）
屏東縣長當選人：周春米（民進黨）
宜蘭縣長當選人：林國漳（民進黨）
花蓮縣長當選人：游淑貞（國民黨）聲請驗票
台東縣長當選人：吳秀華（國民黨）
澎湖縣長當選人：陳振中（國民黨）
金門縣長當選人：陳玉珍（國民黨）
連江縣長當選人：王忠銘（國民黨）
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台北市長當選人：蔣萬安（國民黨）
新北市長當選人：李四川（國民黨）
桃園市長當選人：張善政（國民黨）
台中市長當選人：何欣純（民進黨）
台南市長當選人：陳亭妃（民進黨）
高雄市長當選人：賴瑞隆（民進黨）
其餘縣市首長當選名單
基隆市長當選人：謝國樑（國民黨）
新竹縣長當選人：鄭朝方（民進黨）
新竹市長當選人：高虹安（無黨籍）
苗栗縣長當選人：鍾東錦（國民黨）
彰化縣長當選人：陳素月（民進黨）
南投縣長當選人：許淑華（國民黨）
雲林縣長當選人：劉建國（民進黨）聲請驗票
嘉義縣長當選人：蔡易餘（民進黨）
嘉義市長當選人：王美惠（民進黨）
屏東縣長當選人：周春米（民進黨）
宜蘭縣長當選人：林國漳（民進黨）
花蓮縣長當選人：游淑貞（國民黨）聲請驗票
台東縣長當選人：吳秀華（國民黨）
澎湖縣長當選人：陳振中（國民黨）
金門縣長當選人：陳玉珍（國民黨）
連江縣長當選人：王忠銘（國民黨）
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