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▲國民黨35歲新人陳以樂（圖）接棒連斐璠首度參選，即以35,649票奪下新北永和區最高票順利當選。（圖／翻攝陳以樂臉書）

新北市議員選戰今（28）日開票爆出冷門！第7選舉區（永和區／應選3席）142個投開票所全數開完，挑戰五連霸的民進黨資深議員許昭興僅拿22,598票，以1,246票差距意外落馬；4年前落選的同黨前議員羅文崇獲25,912票成功復仇重返議會，國民黨新人陳以樂狂掃35,649票奪最高票、副議長陳鴻源23,844票連任。永和區自2018年席次減為3席後，長期呈現「藍2綠1」格局，民進黨僅有1席空間。過去連任四屆市議員、深耕永和超過20年的許昭興，本屆尋求五連霸卻面臨同黨前議員羅文崇強勢挑戰；羅文崇4年前落選後持續在基層蹲點，最終以25,912票搶下綠營唯一席次，許昭興則以22,598票飲恨落敗，無黨籍建築師蘇昭龍獲7,013票。藍營方面則順利完成世代交棒，國民黨老將連斐璠退休交棒曾任8年民治里長的35歲新人陳以樂，陳以樂今年5月在黨內初選突圍後，大選更一舉衝出35,649票全區第一，與連任成功的副議長陳鴻源穩住藍營2席。陳以樂（國民黨）：35,649票 ✅羅文崇（民進黨）：25,912票 ✅陳鴻源（國民黨・現任）：23,844票 ✅許昭興（民進黨・現任）：22,598票蘇昭龍（無黨籍）：7,013票（註：正確當選名單以中央選舉委員會正式公告為準。）