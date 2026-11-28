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▲王小棣發文，看好沈伯洋的未來。（圖／翻攝自臉書@王小棣）

九合一地方大選結果揭曉，知名導演王小棣於臉書發文分享選後心境。他透露自己並未盯著開票過程，但面對出爐的選舉結果，讓他再次聯想到先前的「大罷免」時刻。王小棣在文中特別點名投入市長選戰的沈伯洋，感性直言「老天爺是認真要打造沈伯洋了」，並期許這場選戰的震盪能成為其未來更深耕、踏實的養分。王小棣在貼文中回顧，面對此次市長與議員選舉結果揭曉，整體氛圍讓他感覺「再次經歷了接近大罷免那樣的結果揭曉」。不過他也點出兩者之間心境上的明顯差異，當初大罷免結果出爐時，他的心智全神貫注在「社會國家的當下」；然而這次的地方選舉，由於兩位市長候選人之間存在著鮮明的差異，反而讓他的眼光投向了「脫離現實的未來」。針對沈伯洋在此次選戰中的表現與處境，王小棣以海洋浪潮作為比喻，寫道：「人潮洶湧的洋流裡顯然有熙攘的泡沫，而浪頭拍碎的高處也是真的有心之所嚮的波動。」他坦言，外界其實都還無法預知沈伯洋未來會成為什麼樣的市長，但經過這場選戰的劇烈震盪與考驗，相信能讓沈伯洋未來的每一步都走得更深、更踏實。貼文最後，王小棣也寫下「願上天保佑台灣」，為台灣未來的發展送上深切祝福。