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2026年九合一選舉於今（28）日投開票，台北市第5選舉區（中正、萬華區）應選8席，共計14名候選人參選。根據中選會開票結果，尋求連任的國民黨現任台北市議員鍾小平最終獲得10542票（得票率5.82%），較上屆大減4880票，在該選區排名第10，未能擠進前8名安全名單，確定挑戰5連霸失利。外界分析鍾小平敗選原因，主因在於整體「藍白合」大局下，他過去追打柯文哲京華城案引發民眾黨支持者強烈反彈，加上選戰期間多次與同區白營對手吳怡萱交鋒，導致白營選票高度集中將吳怡萱送進前段班、藍營票源遭分流，成為衝擊其連任之路的關鍵因素。本屆中正、萬華區選戰因藍、綠、白陣營及無黨籍候選人競爭激烈，選票結構高度重疊。開票過程中，民眾黨候選人吳怡萱得票數一路領先並衝上選區前段班（19083票、排名第3），反觀鍾小平則長期落後於安全名單之外。外界分析指出，在本次選舉整體「藍白合」的政治氛圍下，鍾小平因過去針對京華城案的立場，加上選戰期間多次與民眾黨陣營及黨內路線產生摩擦，引發白營支持者反彈與集中投票效應，成為影響選情的關鍵因素。回顧本屆選戰，鍾小平自年初起便因「藍白合」定位問題與同區對手吳怡萱數度交鋒。今年1月，吳怡萱曾公開表態雖然支持藍白合作大架構，但直言「鍾小平是例外」，並批評鍾小平過去針對前台北市長柯文哲的相關言論；鍾小平當時則強硬回應「甘之如飴」，反指對方應看清該選區的藍白結構與選票來源。隨著京華城案一審宣判後，曾告發此案的鍾小平公開肯定判決結果，進一步加深與白營支持者之間的裂痕。進入下半年選戰白熱化階段，雙方衝突更趨公開化。8月國民黨公布中正、萬華區配票規劃後，大批民眾黨支持者在網路留言呼籲將選票轉投吳怡萱，鍾小平對此怒轟網友「住海邊嗎？會不會管太寬」，強調藍營內部配票與民眾黨無關。隨後在登記參選期間，鍾小平更公開批評柯文哲是「恐怖情人」，並與吳怡萱多次隔空互嗆。在選前關鍵時刻，鍾小平對黨內整合策略的質疑也浮上檯面。隨著台北市長蔣萬安為顧全大局陸續與白營候選人同台互動，鍾小平曾公開表達擔憂，認為此舉恐壓縮藍營空間並導致部分藍營議員落選。然而，隨著今日開票結果揭曉，在白營支持者高度凝聚、藍營選票遭到分流的雙重夾擊下，鍾小平最終以第10名作收，無緣延續議員連任之路。