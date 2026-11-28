我是廣告 請繼續往下閱讀

選後與蘇巧慧通話 李四川：好的政見一定採納

鞠躬感謝侯友宜 曝選戰喊到燒聲仍堅持助選

揭200多天選戰幕後 李四川謝妻子：受了最多委屈

國民黨新北市長候選人李四川今（28）日晚9點在現任市長侯友宜陪同下現身位於板橋的競選總部，支持者不斷高喊「新北的市長李四川、我們的市長李四川」。李四川在勝選感言中透露，稍早已與對手蘇巧慧通過電話，承諾只要是對新北有益的政見，都會採納。他也特別向競總主委侯友宜鞠躬致謝，直言侯友宜這次比自己參選還認真，更不忘感謝一路相伴的妻子蔡碧雲，坦言家人在這場選戰中受了最多委屈，承諾將以40年累積的經驗建設新北，不辜負市民的託付。李四川表示，看到這麼多人到場支持、鼓勵自己，心中充滿感謝與感動。他首先感謝蘇巧慧，透露兩人稍早已通過電話，並再次提到，自己早就說過，兩人都是屏東人，不管誰贏，都是屏東贏。選舉是一時的，未來蘇巧慧仍會繼續擔任立委，希望新北市各項建設能在中央獲得她的支持，共同為新北市打拚，而蘇巧慧提出的政見，只要對新北市有益，他一定會採納。李四川也感謝新北市民，讓他這個來自小琉球的漁村子弟，一步一腳印走到今天，有機會擔任新北市長、為市民服務。他強調，這份榮耀並非屬於個人，而是市民給予他的信任與託付，從明天開始，一定會好好回報大家的信任。談及競選總部主委侯友宜，李四川直言，這次選舉，侯友宜真的比自己參選時還要認真，甚至喊到聲音沙啞，自己曾勸侯友宜不要再拿麥克風，但侯仍堅持繼續喊話助選。李四川也特別向侯友宜鞠躬致謝，現場支持者則高喊「謝謝侯市長」。李四川說，感謝侯友宜8年來為新北市打下良好基礎，讓自己能夠接下這一棒，他一定不會辜負侯友宜的託付，將以40年累積的經驗，好好建設新北市。李四川也一一點名感謝國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及朱立倫、韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕、黃敏惠、張麗善等人，感謝所有曾經給予他支持與鼓勵的長官、戰友，以及新北市29區黨部團隊、川友會和並肩作戰的市議員。李四川也特別感謝競辦年輕團隊，這200多天來陪著他走市場、上山下海，更讓他學習到許多年輕人的想法。他笑說，雖然自己有時候會有所堅持，但最後還是聽了年輕團隊的意見，感謝所有競辦同仁一路以來的付出。最後，李四川特別感謝妻子蔡碧雲及家人，他說，夫妻倆過去從未參與過選舉，這次自己掃了100個市場，太太也掃了50個市場。家人不僅是他最堅強的後盾，在這場選戰中也受了最多的委屈，感謝太太一路支持，讓他們能夠共同為新北打拚。侯友宜上台時先表示，非常感謝新北市民的疼惜與支持，他跟李四川夫婦在這裡向大家深深地一鞠躬，非常感謝！「選舉的激情，我們就把它留在今天，我要特別恭喜李四川，你的責任重大，肩負起四百零四萬市民的期待，要更加努力地做事」。侯友宜表示，他特別恭喜李四川，也要謝謝蘇巧慧，最重要的，選舉都是一時的，民主的過程當中，再多的激情，就把所有的過程留在今天晚上，明天開始，大家依然要團結，為新北，為新北市的市民更好的生活，全力的努力跟打拚，「我永遠忘不了十六年來，你們對我的照顧，接下來，我們用熱情的歡呼聲，來歡迎我們的市長，李四川」。