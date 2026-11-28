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接棒翁章梁 打造更宜居城市

▲蔡易餘勝選、當選嘉義縣長。(圖/蔡易餘競辦提供）

嘉義縣候選人蔡易餘自行宣布當選縣長，擊退無黨籍候選人吳品叡，延續民進黨現任縣長翁章梁執政。蔡易餘今（28）晚發表當選感言，從五星執政超強成績的翁手上接棒，壓力不小，會努力前進，並把財政果實分享給大家。他也說，選舉總是幾家歡樂幾家愁，感謝沒有投給自己的選民，是鞭策給未來更加努力的動力。蔡易餘指出，非常感動能獲得鄉親支持、順利當選，感謝翁章梁及縣府團隊，認為過去五星級的執政成績，讓他有機會順利勝選，也感謝所有投票支持他的鄉親，對於沒有投給他的民眾，也將視為鞭策自己未來更加努力的動力。接棒是責任的開始。蔡易餘表示，翁章梁過去幾年帶領嘉義縣從農業縣邁向農工科技大縣，奠定轉型基礎，未來隨著科技產業進駐，嘉義將朝科技帶動的先進城市發展，相關建設也必須同步跟上，包括科技產業所需的水、電及人才，以及各鄉鎮市都要更宜居，包含社會住宅、公托和污水下水道等公共設施，都要緊鑼密鼓、衝刺建設進度。「接翁縣長的這個棒子不好接」，蔡易餘說，不能讓既有發展停下來，未來將組成堅強的縣府團隊，在翁章梁奠定的大方向下持續推進建設，讓嘉義經濟持續成長，並將經濟發展成果分享給縣民。這次選舉他開出來的政見，包含全齡守護等，一定會讓每一項都實現。蔡易餘說，當然選舉總是幾家歡樂幾家愁，還有一些沒有當選的，等一下會跟團隊一起致意、勉勵，未來還是有很大的機會。他也說，今天一大早起床的時候，還感受到整個嘉義縣有這麼多的選舉的旗幟，在一個晚上全部消失了，路面已經看不到旗幟。他最後再次感謝支持他的選民，並表示成為未來督促他的力量。