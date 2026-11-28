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2026九合一大選結果今（28）晚出爐，競爭激烈的新竹縣竹北市長寶座，由民進黨曾聖凱勝出。而當初藍營立委為求藍白合，傾全力拉抬民眾黨邱臣遠聲勢，開票結果邱反倒敬陪末座。依據邱臣遠競選總部稍早直播計票結果，曾聖凱以超過44000票，領先排名第二的國民黨吳旭智約1萬票，邱臣遠則為26000票。最終票數仍以中選會為主。曾聖凱發表勝選感言時表示，感謝家人支持。自稱「超級政治素人」的他，回顧這100天的參選歷程，從零開始學習選舉與辦活動，並深刻體會到專業與地方熱情能獲得市民認同。他感謝鄭朝方的知遇之恩，表示若無鄭朝方的提攜便不會接下這一棒，未來將把專業投入市政，延續過去3年多累積的建設基礎。談及家人後盾，曾聖凱感性感謝父母打亂原有生活節奏投入助選、姐姐請假全力相挺；他特別向妻子致謝，平時除了上班，返家後還得兼顧孩子、家務與競選財務瑣事，「謝謝我的太太，承受了這麼多」。他強調，一個平凡家庭走到今天，就是希望把對城市的熱愛化為持續服務市民的力量。曾聖凱也向國民黨候選人吳旭智、民眾黨候選人邱臣遠兩位政治前輩致意，肯定兩人提出的建設方向具參考價值。他強調選舉是一時的，未來將不分黨派顏色，共同改善竹北環境與公共空間。展望後續，曾聖凱表示將走訪竹北31個里謝票、傾聽民意，並在正式到任前做好準備，接續推動未完建設並向中央爭取經費。他也笑說自己和大家一樣在竹北生活，毫無距離感，「在路上看到我買雞排，就把我攔下來」，歡迎市民隨時找他討論城市大小事。邱臣遠則在臉書表示，選舉有輸贏，初心不改變；人生有起落，熱情不熄滅，謝謝支持者陪伴他走到最後。雖然未能贏下竹北市長，但邱臣遠表示，未來民眾黨在新竹縣、市議會的黨團，一定能發揮第三勢力理性、務實、專業的監督力量，為人民把關，為地方爭取更多建設與福祉。而未能勝選的責任，邱臣遠說由他一肩扛起。