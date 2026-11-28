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▲沈伯洋二度「洋流」加持，成功拉抬何欣純的人氣。（圖／何欣純競總提供，2026.11.28）

菁英模範生對決草根戰將 「捷運0公分」攻勢打中痛點

▲江啟臣妻子劉姿伶的親和力為他加不少分。（圖／江啟臣競總提供，2026.11.28）

8年前「龍燕大戰」翻版 何欣純狂打團體戰

▲何欣純在選戰末期大膽改變造型，「菜市場夫人」轉型為都會女子。（圖／何欣純競總提供，2026.11.28）

一著不慎坐實菁英標籤 搖擺州再次證明生活解方勝過宏大願景

▲「新三子」禿子、燕子、大鼻子全力拉抬台中市長選情。（圖／江啟臣競總提供，2026.11.28）

2026年台中市長選舉結果揭曉，民進黨何欣純以776,310票，險勝國民黨對手的741,231票；國民黨候選人江啟臣從選戰初期的遙遙領先，到最終以不到2%的差距惜敗，跌破不少人士眼鏡。政壇觀察指出，這場選戰不難看見8年前「龍燕大戰」的影子，差別在藍綠角色互換——民進黨改打貼近日常的民生牌，而江啟臣在現任市長盧秀燕一度將輔選重心轉往台北後，顯得獨木難支；即便盧秀燕陣營選戰末期全力回防，但何欣純聲勢已成，加上台北候選人沈伯洋停辦昨晚選前晚會，激勵大批「小水滴」返鄉投票，成為扭轉「台灣最大搖擺州」選局的關鍵。這場敗仗來得突然，恐對盧秀燕未來2028政治布局產生連鎖衝擊。回顧選戰時間軸，國民黨於今年4月1日正式提名江啟臣參選台中市長，當時江啟臣剛以「佛系戰術」擊敗黨內對手楊瓊瓔，各家民調顯示他對民進黨提名的何欣純維持雙位數領先，綠營內部一度悲觀評估「台中沒戲」，選舉賭盤甚至比照4年前盧秀燕大贏蔡其昌的比數，開出「藍讓綠20萬票」的驚人差距。未料，何欣純一路苦追，進入6至9月的第二階段，雙方民調差距縮小至10個百分點以內；到了選戰第三階段，何欣純更一鼓作氣，憑藉大型造勢助攻迎來「黃金交叉」。一舉翻轉台中，何欣純多年來的基層苦功自不在話下，但地方政壇普遍分析，民進黨的整體聯合作戰才是勝選關鍵，尤其沈伯洋2度南下拉抬聲勢、前總統蔡英文3次頻繁助攻，皆是選情大加分的關鍵，直到封關前，兩人仍有3%左右的落差，但沈伯洋停辦晚會的效益，直接外溢到台中翻盤；反觀江啟臣陣營前期略顯輕敵，後期戰術更是節奏凌亂，與江啟臣原本的人設落差過大，單是堅持英文辯論與炒作「摸大鼻子」話題，便引發部分中間選民反感，終讓一手好牌陷入困局。台中縣市合併升格以來，3位市長胡志強、林佳龍與盧秀燕皆出自舊市區，舊縣區出身的立委在市區知名度往往受限，這也是4年前蔡其昌聲勢難以全面拉抬的原因之一。江啟臣與何欣純雖同樣出身舊縣區，但江啟臣曾任國民黨主席、獲選《時代》雜誌百大未來領導人，且貴為立法院副院長，全國知名度一直高於何欣純；這項優勢也反映在初期民調，舊市區尤其是盧秀燕的本命區，支持度起初一面倒向江啟臣。頂著美國南卡羅來納大學國際關係博士學位與豐富政治歷練，優雅謙和的江啟臣自帶政治菁英氣場，昔日曾被譽為「小胡志強」；然而，他謹慎內斂的性格少了胡志強與盧秀燕的親和力，甚至在選戰末期與盧秀燕同台時仍謹守分際、不喧賓奪主，立法院長韓國瑜口中的「規規矩矩」，反讓選民覺得衝勁不足。何欣純的風格截然不同，台中升格以來，她曾創下市議員與立委選舉全台中第一高票，以及2020年立委全國第一高票紀錄，即便在2024年綠營逆風局勢下仍穩住陣腳、成功守住席次。她將大里、霧峰、太平等屯區經營成鐵板一塊，但舊市區民眾對她確實缺乏記憶點。這次兩人選戰策略大相逕庭，當江啟臣延續一貫風格，密集向人民團體與意見領袖暢談「台中旗艦城」、「機器人之都」等宏大願景，牢牢抓住掌握話語權的領導階層時，何欣純選擇一步一腳印深入傳統市場與社區，用她最擅長的庶民語言向鄉親訴求「你們的期待，我都放在心裡」。此外，她大量起用青年幕僚，從各種細節與政見訴求緊抓年輕人的心，甚至到選戰最後10天亮出新造型，從原本的「菜市場夫人」改走都會女子風，都成功營造社群話題。這股選戰氛圍讓台中人倍感熟悉，8年前盧秀燕自稱「小蝦米」，以「陽光、空氣、水」的民生政見，擊敗「十年磨一劍」、高舉建設藍圖的時任市長林佳龍；此次民進黨記取過往教訓，不僅身段放軟、政見訴求簡單易懂，更將盧秀燕的執政包袱轉化為主攻焦點，猛打市政停滯，尤以交通部長陳世凱喊出的「捷運8年蓋了0公分」最讓通勤族與市民有感。在選戰資源與應變節奏上，民進黨整合中央資源與智庫協助何欣純打團體戰、機動調整幕僚群；一開始穩坐江山的江啟臣陣營，卻顯得單打獨鬥。戰略上江啟臣必須「尊盧」，面對綠營猛烈抨擊盧市府交通、垃圾與防疫議題，他只能委婉訴求「城市升級進化」；針對「江啟臣當選市長、傅崐萁接任立法院副院長」的攻勢也難有效消毒。更讓支持者焦慮的是，江啟臣明明很認真跑行程，當網友喊著「選舉看不到人、以為躺著選就穩上」時，團隊竟還在堅持「以全英文辯論20分鐘」，導致可望為江啟臣加分的電視辯論破局，甚至坐實「菁英傲慢」標籤。選情告急後，江陣營試圖扭轉形象、炒作「大鼻子」話題，甚至讓江啟臣揹著造型人偶「江大寶」與選民互動；但「大鼻子」一詞原出自立法院長韓國瑜站台時略帶性暗示的玩笑話，深藍支持者或許對「摸鼻子帶來好運」的趣味互動照單全收，卻未必能打動重視質感的選民。身為台灣知名的搖擺州，這場選舉中，江啟臣宛如傳統校園裡師長眼中「品學兼優的模範生」，卻忽略選班長的投票權握在全班同學手中；台中市民也再次用選票證明，政治人物與其端出宏遠的城市願景，不如為民眾日常生活大小事提出具體解方，更能贏得人心。