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國小兒霸凌事件重創選情 賴瑞隆起步遇亂流

地方治理經驗豐富 賴瑞隆形象溫和無群眾魅力是硬傷

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆在百里侯之役勝出，成功接棒陳其邁，對手柯志恩請到立法院前院長王金平擔任競總主委，欲複製韓國瑜過去三山造勢，但陳其邁6年市政底氣太強，施政最後一年施政滿意度突破7成，藍綠白通吃，賴瑞隆選戰策略就是陳其邁，緊跟市政行程，開講必提陳其邁，雖被外界認為缺乏群眾魅力，難以激起熱情，沈伯洋南下助攻，讓支持者找到宣洩出口，同樣因洋流國民黨全黨救蔣萬安，無暇顧及柯志恩，氣力放盡釀敗北。高雄市長期被視為綠營鐵票倉，民進黨內初選激烈，最終由賴瑞隆以0.6％扳倒邱議瑩，脫穎而出後理應越戰越勇，卻被爆出國小兒校園霸凌事件，重傷選情，等到事件翻頁後才重新調整選戰節奏，穩扎穩打拿下勝果。賴瑞隆過去大學畢業後曾任立委蘇貞昌的國會助理，在陳菊時任行政院勞工委員會主委時擔任機要專員，之後隨陳菊南下擔任政務官，就此在地方深耕，在2015年辭去海洋局長轉戰區域立委，如今已是三連霸立委。賴瑞隆歷經市府政務官與立委歷練，對地方治理能力毋庸置疑，但其個性內斂、形象溫和，普遍被外界認為群眾魅力不足，網路聲量低，難以激起支持者熱情是硬傷。反觀陳其邁市政滿意度超過7成，擁有十足底氣，賴瑞隆勝選首要關鍵，就是要將陳其邁支持度轉移到自己選票上。本次選戰賴瑞隆緊跟著陳其邁市政行程，上台開講必提陳其邁，而支持者難以宣洩的激情，在合體沈伯洋後得以找到出口，總算有搖旗吶喊的機會，最後就是靠著陳其邁、洋流外溢拿下勝果與新潮流在高雄組織動員能力拿下勝果。而柯志恩過程中選情一度追近，且辯論表現優異，但難掩過去到旗山卻失言笑稱要吃「屏東香蕉」；聽聞長者批評國民黨卻反嗆「是在幹譙什麼」，被認為是檢討選民，而正當台北市長蔣萬安選情告急，黨中央全黨救一人，無暇顧及其他候選人，釀柯志恩最終氣力放盡，在高雄市長一役二度敗北。