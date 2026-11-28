我是廣告 請繼續往下閱讀

顏清標選前親自催票 最怕鄉親認為女兒穩當選

▲根據中選會計票結果，台中市議員第二選區國民黨顏莉敏以30,756票、得票率23%奪下選區第一，完成議員4連霸。（圖／翻攝中選會）

顏莉敏得票數逐屆成長 4度當選台中市議員

海線5名現任議員全連任 下個焦點正副議長選舉

有「海線女戰神」之稱的台中市副議長顏莉敏，今（28）日在台中市議員第二選區（清水、梧棲、沙鹿）拿下逾3萬票，以選區最高票完成市議員4連霸。父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標選前一天還親自陪同女兒徒步掃街拜票，就怕鄉親認為顏莉敏穩當選而分票。顏莉敏得票數再創個人新高，已連續擔任兩屆台中市副議長的她，接下來是否三度角逐副議長，預料將成為選後關注焦點。選戰倒數最後一天，昨（27）日顏清標擔心支持者認為顏莉敏選情穩定，轉而將選票投給其他候選人，因此特別親自陪同催票，並呼籲鄉親集中選票。顏清標也提到，海線仍有不少地方建設需要持續推動，希望女兒能繼續留在議會，為地方發聲。顏莉敏出身政治世家，顏清標的女兒，也是國民黨立委顏寬恒的妹妹，2014年首度參選台中市議員便拿下20,120票，2018年得票數增加至27,040票，2022年更以29,586票成功連任，如今邁入第4屆議員任期得票更直接衝破3萬票。台中市議員第二選區本屆共有7人角逐5席，最終由國民黨張清照、顏莉敏、民進黨楊典忠、王立任，以及無黨籍陳廷秀成功連任，5名現任議員全數守住席次。顏莉敏選後也發文感謝家人、競選團隊、志工及鄉親的支持，表示未來將持續以行動回應選民的信任。