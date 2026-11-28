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議員席次翻倍達標 黃國昌感謝柯文哲、小草

邱臣遠落敗留遺憾 黃國昌談藍白競合：該競爭就不怕

嘉義、花蓮選情不如預期 恭賀高虹安成功連任

雲林、台南議員席次有斬獲 黃國昌批選前司法介入

九合一選舉今（28）日落幕，民眾黨晚間召開選舉開票結果記者會。黨主席黃國昌表示，民眾黨議員席次從4年前的14席成長至超過30席，達成席次翻倍目標，更將在台北市、新北市、台中市、新竹縣、新竹市及彰化縣成立6個議會黨團。過去兩年多來，民眾黨歷經風風雨雨，外界不乏看衰、預言第三勢力泡沫化的聲音，但如今民眾黨用實際成績證明，不僅站穩腳步，更有能力一步步向前邁進。黃國昌表示，感謝所有走進投票所、行使公民權利的台灣人民，無論選民做出何種選擇，每一張選票都是人民意志的展現。他指出，民眾黨從4年前在全台拿下14席縣市議員，到如今取得超過30席，更將成立6個議會黨團，不僅是席次上的增長，也代表民眾黨在地方深耕、國會監督及所堅持的價值，獲得更多民眾肯定。黃國昌也特別感謝創黨主席柯文哲，表示柯文哲7年前創立民眾黨，儘管承受沉重壓力，仍始終與團隊站在一起，選戰期間更風塵僕僕站在第一線輔選。如今越來越多人才加入民眾黨，各地議會也將出現民眾黨的聲音，逐步將創黨理想落實在台灣各個角落。黃國昌也向支持者「小草」喊話，感謝大家在民眾黨最艱難的時刻選擇留下，讓團隊知道在改革道路上並不孤單。他強調，民眾黨沒有資格鬆懈，未來將更加努力，絕不辜負人民的信任。針對竹北市長選戰失利，黃國昌坦言非常遺憾，但肯定邱臣遠展現的專業及認真態度，不僅激勵全台候選人，也凝聚支持者的力量。在邱臣遠帶領下，民眾黨成功在新竹縣、市議會取得成立黨團的席次，雖未能將邱臣遠送進竹北市公所，但對竹北市民的承諾不會因選舉結束而改變。至於竹北市長選戰若藍白選票合計，有機會領先民進黨，未來如何看待藍白競合關係？黃國昌表示，民眾黨在資源、人數及組織上雖無法與國民黨匹敵，但必須展現自身的原則與價值，答應合作的事情一定說到做到，但若另一方破壞先前承諾與協議，「該競爭時，民眾黨絕不害怕競爭」。對於嘉義市、花蓮市長選戰結果不如預期，黃國昌感謝張啓楷及戴于文投入選戰，強調團隊將共同檢討不足之處，持續在地方扎根，透過不同方式為鄉親爭取建設、推動地方發展。黃國昌也特別恭賀新竹市長高虹安成功連任，感謝新竹市民對過去4年市府團隊努力的肯定。他表示，人民最在乎的是市政有無進步、生活有無改善，以及政府是否認真解決問題，未來民眾黨將持續與高虹安並肩作戰，推動新竹市各項重要建設。談及中南部選情，黃國昌指出，過去民眾黨在雲林僅有虎尾議員陳乙辰孤軍奮戰，此次再添林宜豊一席，台南市也有陳詩薇成功當選，對民眾黨未來在雲嘉南地區的深耕將有很大幫助。至於高雄、屏東未能順利突圍，黃國昌肯定林于凱、林育先的表現，強調團隊沒有灰心喪志的理由。不過，他也質疑，選前一週檢調未約談林于凱，卻透過高雄地檢署新聞稿及媒體揭露其姓名，痛批這是「黨檢媒三位一體」的操作，認為相關事件影響選情，司法是否介入選舉，應受到檢驗。黃國昌最後強調，選舉雖已落幕，但民眾黨不會停下腳步，明天開始將繼續秉持柯文哲「嗡嗡嗡」的精神，壯大第三勢力、深化地方治理，並在國會堅守改革承諾，團結所有願意為台灣人民努力的政治力量，為國家的未來承擔更多責任。