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排名 號次 姓名 性別 推薦政黨 得票數 得票率 選舉結果 1 8 高嘉瑜 女 民主進步黨 32,057 14.28% 當選（選區第一高票） 2 4 陳又新 男 民主進步黨 29,723 13.24% 當選 3 2 游淑慧 女 中國國民黨 27,298 12.16% 當選 4 10 陳宥丞 男 台灣民眾黨 26,684 11.89% 當選 5 1 闕枚莎 女 中國國民黨 23,808 10.61% 當選 6 9 李明賢 男 中國國民黨 21,229 9.46% 當選 7 11 何孟樺 女 民主進步黨 17,686 7.88% 當選 8 3 陳冠安 男 中國國民黨 12,691 5.65% 當選 9 7 吳世正 男 中國國民黨 11,859 5.28% 當選 10 5 王孝維 男 民主進步黨 11,488 5.12% 落選 11 13 吳欣岱 女 台灣基進 9,373 4.18% 落選 12 6 何恕懷 男 新黨 418 0.19% 落選 13 12 黃啟彬 男 永久和平自然法 162 0.07% 落選

選舉年度 選舉項目 選區 得票數 得票率 戰績備註 2005年 任務型國民大會代表 全國不分區 1,647,791票 42.52% 24歲當選，史上最年輕國大代表之一 2010年 第11屆臺北市議員 臺北市第2選區 21,798票 10.66% 不插旗、不掛布條，選區第4高票當選 2014年 第12屆臺北市議員 臺北市第2選區 34,117票 15.59% 全臺北市最高票、選區第一高票 2018年 第13屆臺北市議員 臺北市第2選區 34,285票 16.25% 全臺北市第二高票、選區第一高票 2020年 第10屆立法委員 臺北市第4選區 125,138票 50.12% 全臺北市最高票，首位港湖過半綠委 2024年 第11屆立法委員 臺北市第4選區 95,241票 40.24% 泛綠分裂下連任失利 2026年 第15屆臺北市議員 臺北市第2選區 32,057票 14.28% 回鍋參選三度奪下選區第一高票

2026九合一選舉今（28）日投開票，在2024年立委連任失利後沉澱兩年的民進黨前立委高嘉瑜，本屆選擇回鍋參選台北市第2選舉區（內湖、南港）市議員。根據中選會晚間9時37分最新開票結果，港湖全數248個投開票所已全數開出，高嘉瑜一舉拿下32057票、得票率高達14.28%，不僅順利重返台北市議會，更繼2014年、2018年之後，第三度奪下「港湖第一高票」寶座。本次台北市第2選舉區共有13名候選人角逐9席議員（含2席婦女保障名額）。面對同黨新人及台灣基進吳欣岱（本屆獲9,373票、4.18%）再度參選分票的夾擊，高嘉瑜依然展現超越傳統基本盤的跨黨派吸票實力，得票率衝上14.28%，穩居全區第一，並與同黨候選人陳又新（29,723票、第2高票）及現任議員何孟樺（17,686票、第8高票）攜手過關；唯同黨老將王孝維（11,488票）以371票之差惜敗於國民黨吳世正（11,859票），民進黨距離港湖「四席全壘打」僅差臨門一腳。資料更新時間：2026年11月28日 21:37（248 / 248 投開票所已全數開完）應選名額：9席（含婦女保障名額 2 席）(註：最終當選名單及正式票數以中央選舉委員會公告為準。)回顧高嘉瑜的從政歷程，她於2010年首度參選港湖議員時，以不插旗、不掛布條的清新形象拿下21,798票（10.66%）當選；隨後在2014年（34,117票、15.59%）與2018年（34,285票、16.25%）兩度連任，皆橫掃港湖第一高票。2020年她更上層樓，以125,138票（50.12%）的台北市最高票攻下港湖立委寶座；雖在2024年因泛綠分裂以95,241票連任失利，但本屆她拋開偶包勤跑市場、追垃圾車，憑藉「一個人就是一個艦隊」的草根陸戰打法，再次用超過3.2萬張選票宣告強勢回歸。