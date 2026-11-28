2026九合一選舉今（28）日投開票，在2024年立委連任失利後沉澱兩年的民進黨前立委高嘉瑜，本屆選擇回鍋參選台北市第2選舉區（內湖、南港）市議員。根據中選會晚間9時37分最新開票結果，港湖全數248個投開票所已全數開出，高嘉瑜一舉拿下32057票、得票率高達14.28%，不僅順利重返台北市議會，更繼2014年、2018年之後，第三度奪下「港湖第一高票」寶座。
回鍋戰展現驚人吸票力 綠營港湖「四席全上」差臨門一腳
本次台北市第2選舉區共有13名候選人角逐9席議員（含2席婦女保障名額）。面對同黨新人及台灣基進吳欣岱（本屆獲9,373票、4.18%）再度參選分票的夾擊，高嘉瑜依然展現超越傳統基本盤的跨黨派吸票實力，得票率衝上14.28%，穩居全區第一，並與同黨候選人陳又新（29,723票、第2高票）及現任議員何孟樺（17,686票、第8高票）攜手過關；唯同黨老將王孝維（11,488票）以371票之差惜敗於國民黨吳世正（11,859票），民進黨距離港湖「四席全壘打」僅差臨門一腳。
2026台北市第2選舉區（內湖、南港）議員開票結果一覽表
資料更新時間：2026年11月28日 21:37（248 / 248 投開票所已全數開完）
應選名額：9席（含婦女保障名額 2 席）
(註：最終當選名單及正式票數以中央選舉委員會公告為準。)
港湖女神！高嘉瑜歷屆議員選舉皆破3.2萬票大關
回顧高嘉瑜的從政歷程，她於2010年首度參選港湖議員時，以不插旗、不掛布條的清新形象拿下21,798票（10.66%）當選；隨後在2014年（34,117票、15.59%）與2018年（34,285票、16.25%）兩度連任，皆橫掃港湖第一高票。
2020年她更上層樓，以125,138票（50.12%）的台北市最高票攻下港湖立委寶座；雖在2024年因泛綠分裂以95,241票連任失利，但本屆她拋開偶包勤跑市場、追垃圾車，憑藉「一個人就是一個艦隊」的草根陸戰打法，再次用超過3.2萬張選票宣告強勢回歸。
高嘉瑜歷年公職選舉戰績總整理
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本次台北市第2選舉區共有13名候選人角逐9席議員（含2席婦女保障名額）。面對同黨新人及台灣基進吳欣岱（本屆獲9,373票、4.18%）再度參選分票的夾擊，高嘉瑜依然展現超越傳統基本盤的跨黨派吸票實力，得票率衝上14.28%，穩居全區第一，並與同黨候選人陳又新（29,723票、第2高票）及現任議員何孟樺（17,686票、第8高票）攜手過關；唯同黨老將王孝維（11,488票）以371票之差惜敗於國民黨吳世正（11,859票），民進黨距離港湖「四席全壘打」僅差臨門一腳。
2026台北市第2選舉區（內湖、南港）議員開票結果一覽表
資料更新時間：2026年11月28日 21:37（248 / 248 投開票所已全數開完）
應選名額：9席（含婦女保障名額 2 席）
|排名
|號次
|姓名
|性別
|推薦政黨
|得票數
|得票率
|選舉結果
|1
|8
|高嘉瑜
|女
|民主進步黨
|32,057
|14.28%
|當選（選區第一高票）
|2
|4
|陳又新
|男
|民主進步黨
|29,723
|13.24%
|當選
|3
|2
|游淑慧
|女
|中國國民黨
|27,298
|12.16%
|當選
|4
|10
|陳宥丞
|男
|台灣民眾黨
|26,684
|11.89%
|當選
|5
|1
|闕枚莎
|女
|中國國民黨
|23,808
|10.61%
|當選
|6
|9
|李明賢
|男
|中國國民黨
|21,229
|9.46%
|當選
|7
|11
|何孟樺
|女
|民主進步黨
|17,686
|7.88%
|當選
|8
|3
|陳冠安
|男
|中國國民黨
|12,691
|5.65%
|當選
|9
|7
|吳世正
|男
|中國國民黨
|11,859
|5.28%
|當選
|10
|5
|王孝維
|男
|民主進步黨
|11,488
|5.12%
|落選
|11
|13
|吳欣岱
|女
|台灣基進
|9,373
|4.18%
|落選
|12
|6
|何恕懷
|男
|新黨
|418
|0.19%
|落選
|13
|12
|黃啟彬
|男
|永久和平自然法
|162
|0.07%
|落選
港湖女神！高嘉瑜歷屆議員選舉皆破3.2萬票大關
回顧高嘉瑜的從政歷程，她於2010年首度參選港湖議員時，以不插旗、不掛布條的清新形象拿下21,798票（10.66%）當選；隨後在2014年（34,117票、15.59%）與2018年（34,285票、16.25%）兩度連任，皆橫掃港湖第一高票。
2020年她更上層樓，以125,138票（50.12%）的台北市最高票攻下港湖立委寶座；雖在2024年因泛綠分裂以95,241票連任失利，但本屆她拋開偶包勤跑市場、追垃圾車，憑藉「一個人就是一個艦隊」的草根陸戰打法，再次用超過3.2萬張選票宣告強勢回歸。
高嘉瑜歷年公職選舉戰績總整理
|選舉年度
|選舉項目
|選區
|得票數
|得票率
|戰績備註
|2005年
|任務型國民大會代表
|全國不分區
|1,647,791票
|42.52%
|24歲當選，史上最年輕國大代表之一
|2010年
|第11屆臺北市議員
|臺北市第2選區
|21,798票
|10.66%
|不插旗、不掛布條，選區第4高票當選
|2014年
|第12屆臺北市議員
|臺北市第2選區
|34,117票
|15.59%
|全臺北市最高票、選區第一高票
|2018年
|第13屆臺北市議員
|臺北市第2選區
|34,285票
|16.25%
|全臺北市第二高票、選區第一高票
|2020年
|第10屆立法委員
|臺北市第4選區
|125,138票
|50.12%
|全臺北市最高票，首位港湖過半綠委
|2024年
|第11屆立法委員
|臺北市第4選區
|95,241票
|40.24%
|泛綠分裂下連任失利
|2026年
|第15屆臺北市議員
|臺北市第2選區
|32,057票
|14.28%
|回鍋參選三度奪下選區第一高票
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