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2026年九合一選舉結果陸續出爐，民進黨與國民黨在六都之中各拿三席，台中市意外由藍翻綠，由民進黨的何欣純擊敗了國民黨紅派少主江啟臣，也讓目前挑戰2028總統呼聲極高的國民黨台中市長盧秀燕的總統之路受到些許考驗，路透也關注這場選戰對於2028總統大選的影響。根據路透報導，此次台灣全台22個縣市的選舉，各陣營的競選主軸多聚焦於民生議題，而非台北與中國之間充滿爭議的兩岸關係。選舉結果顯示，在台灣六大直轄市（六都）中，執政的民主進步黨（DPP）與在野的中國國民黨（KMT）各拿下三席，其中民進黨成功重新拿回全台人口第二大城台中市。整體而言，民進黨在全台至少拿下了9個縣市，較四年前的5個縣市有所增長。在台北市方面，國民黨籍現任市長蔣萬安經歷一場苦戰後成功連任，擊敗了民進黨推派的沈伯洋（Puma Shen）。沈伯洋在發表敗選感言時表示，儘管他長期研究假訊息，但這次的選舉結果是真實的，台灣的民主值得信賴。他說：「正如我稍早在接受外媒採訪時所言，我非常明確地告訴他們，無論最終誰勝出，這都將是台北的勝利，也是民主的勝利。」蔣萬安隨後也向沈伯洋表達感謝，並表示：「我們共同完成了一場民主的慶典。」民進黨歷史上僅於1994年贏得過一次台北市長寶座。民進黨拿下台中市的結果備受關注，這場結果也讓盧秀燕的總統之路蒙上了一層陰影，路透在報導中也提到了2028總統大選，並提到盧秀燕目前在國民黨內仍暫居領先。