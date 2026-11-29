中央氣象署表示，氣象署指出，今（29）日受東北季風影響，北部、東半部白天高溫21至24度，中南部26至27度，夜晚清晨受輻射冷卻影響，低溫下探14至17度，空曠地區更冷；不過這波東北季風水氣偏少，全台大多晴到多雲，僅台東、恆春半島有零星短暫雨，明（30）日東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，好天氣預計一路維持到周五（12月4日），但西半部日夜溫差仍大。
今天天氣：東北季風水氣少 全台晴到多雲
11月29日今天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，北部及東半部白天氣溫稍降，高溫21至24度，中南部26至27度，感受還算舒適，夜晚清晨受輻射冷卻影響，各地低溫降到14至17度，空曠地區及近山區會再低1到2度；這波東北季風水氣偏少，只有台東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區晴到多雲。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物稍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：清晨仍有極端低溫 日夜溫差大
11月30日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區也較涼，白天起各地氣溫回升；11/30(一)至12/5(六)各地大多為晴到多雲，溫度日漸回升，西半部需留意日夜溫差大；環境水氣持續偏少，只有在台東、恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：東北季風減弱 好天氣到周五
氣象署提到，周一清晨，依舊受到輻射冷卻影響，會有偏低的氣溫；周一白天東北季風才會減弱，各地早晚低溫回升到20至23度，白天高溫則都有26至30度。
相對較穩定的天氣預計維持至下周五（12月4日），氣象署預估整個12月的雨量都會偏少。
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11月29日今天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，北部及東半部白天氣溫稍降，高溫21至24度，中南部26至27度，感受還算舒適，夜晚清晨受輻射冷卻影響，各地低溫降到14至17度，空曠地區及近山區會再低1到2度；這波東北季風水氣偏少，只有台東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區晴到多雲。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物稍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
11月30日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區也較涼，白天起各地氣溫回升；11/30(一)至12/5(六)各地大多為晴到多雲，溫度日漸回升，西半部需留意日夜溫差大；環境水氣持續偏少，只有在台東、恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：東北季風減弱 好天氣到周五
氣象署提到，周一清晨，依舊受到輻射冷卻影響，會有偏低的氣溫；周一白天東北季風才會減弱，各地早晚低溫回升到20至23度，白天高溫則都有26至30度。
相對較穩定的天氣預計維持至下周五（12月4日），氣象署預估整個12月的雨量都會偏少。