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台北市議員當選名單、政黨席次變化

▲社民黨議員苗博雅則在大安、文山選區拿下超過5萬票，成為台北市最高票議員。（圖／資料照片）

新北市議員當選名單、政黨席次變化

▲民眾黨新北市第3選舉區（新莊區）民眾黨議員陳世軒拿下5萬9千多票，成為本屆全國最高票議員。（圖／陳世軒 jimmy﻿）

桃園市議員當選名單、政黨席次變化

▲桃園市第1選舉區（桃園區）的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，拿下2萬9533票，成為該選區最高票議員。（圖／翻攝自 Angela 寶7 IG）

台中市議員當選名單、政黨席次變化

▲「北屯班長」段體佩此次以無黨籍素人當選市議員，也在第五選區位列第5名順利當選。（圖／小市民段體佩）

台南市議員當選名單、政黨席次變化

高雄市議員當選名單、政黨席次變化

▲選前因抽號時喊出「8包煎餃拼到底」而受到關注的張以理，也在第4選舉區拿下2萬8752票，成為該選區最高票當選人。（圖／市議員候選人張以理提供）

2026年九合一選舉於今（28）日登場，下午4時起陸續開票，各地議員選舉結果也逐漸明朗。《NOWNEWS今日新聞》整理出六都直轄市議員開票結果，彙整台北、新北、桃園、台中、台南及高雄市各選區當選名單，以及各市議會政黨席次變化，帶民眾一次掌握六都議會最新政治版圖。新北市第二選區的民眾黨籍參選人陳世軒更豪奪5萬9540票順利連任，更成為全國最高票議員，也創下議員得票新紀錄。第一選區（士林、北投）應選12席：林延鳳（民）、鍾佩玲（民）、黃瀞瑩（眾）、張斯綱（國）、陳慈慧（民）、侯漢廷（新）、陳賢蔚（民）、林世宗（民）、汪志冰（國）、陳怡潔（無）、林杏兒（國）、林揚庭（國）第二選區（內湖、南港）應選9席：高嘉瑜（民）、陳又新（民）、游淑慧（國）、陳宥丞（眾）、闕枚莎（國）、李明賢（國）、何孟樺（民）、陳冠安（國）、吳世正（國）第三選區（松山、信義）應選9席：許淑華（民）、詹為元（國）、李明璇（國）、戴錫欽（國）、洪健益（民）、郭凡（民）、張文潔（民）、許甫（眾）、許原榮（國）第四選區（中山、大同）應選8席：林亮君（民）、陳炳甫（國）、柳采葳（國）、顏若芳（民）、林珍羽（眾）、葉林傳（國）、林子揚（民）、賴俊翰（民）第五選區（中正、萬華）應選8席：洪婉臻（民）、徐立信（無）、吳怡萱（眾）、張延廷（國）、馬郁雯（民）、郭昭巖（國）、吳志剛（國）、劉耀仁（民）第六選區（大安、文山）應選13席：苗博雅（社）、李柏毅（國）、簡舒培（民）、曾獻瑩（國）、鍾沛君（國）、劉品妡（民）、張志豪（眾）、徐弘庭（國）、王欣儀（國）、耿葳（國）、王閔生（民）、楊植斗（國）、陳聖文（民）平地原住民當選人李芳儒（國）、山地原住民當選人李傅鈺婷（國）。台北市席次變化分析：台北市議會本屆共應選61席，開票結果由國民黨拿下28席，仍是議會最大黨；民進黨取得23席，民眾黨則拿下6席，提名候選人全數當選，另外無黨籍2席、新黨及社會民主黨各1席。與2022年選舉相比，國民黨席次減少2席，民進黨增加2席，民眾黨則從4席增加至6席。此次選舉中，資深議員秦慧珠、鍾小平等人未能連任；社民黨議員苗博雅則在大安、文山選區拿下超過5萬票，成為台北市最高票議員。第一選區（淡水區、三芝區、石門區、八里區）應選4席：鄭宇恩（民）、陳偉杰（國）、呂鈞鴻（國）、陳家琪（國）第二選區（五股區、泰山區、林口區）應選5席：李宇翔（民）、蔡淑君（國）、戴翎育（民）、陳明義（國）、蔡佩呈（國）第三選區（新莊區）應選7席：陳世軒（眾）、吳奕萱（民）、蔣根煌（國）、翁震州（民）、蔡健棠（國）、陳岱吟（民）、林秉宥（民）第四選區（三重區、蘆洲區）應選9席：顏蔚慈（民）、黃桂蘭（國）、彭佳芸（民）、王威元（國）、李翁月娥（無）、李倩萍（民）、李余典（民）、陳俊維（民）、蔡政呈（國）第五選區（板橋區）應選9席：戴瑋姗（民）、林國春（國）、山田摩衣（民）、林子宇（眾）、曾煥嘉（國）、鄧凱勛（國）、周韋翰（國）、黃淑君（民）、陳俊諺（民）第六選區（中和區）應選6席：金瑞龍（國）、張志豪（民）、張維倩（民）、張嘉玲（民）、陳怡君（眾）、陳錦錠（國）第七選區（永和區）應選3席：陳以樂（國）、羅文崇（民）、陳鴻源（國）第八選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）應選9席：林金結（國）、高乃芸（民）、廖宜琨（民）、洪佳君（國）、彭一書（民）、卓冠廷（民）、吳昇翰（民）、蘇泓欽（無）、黃永昌（國）第九選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）應選5席：陳韋任（民）、陳乃瑜（民）、劉哲彰（國）、黃心華（國）、陳儀君（國）第十選區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）應選1席：林裔綺（民）第十一選區（汐止區、金山區、萬里區）應選4席：蔡美華（民）、何元楷（國）、白珮茹（國）、張錦豪（民）第十二選區（平地原住民）應選4席：楊春妹（國）、宋雨蓁Nikar‧Falong（無）、蘇錦雄Paylang‧Caya（民）、吳國譽La‧Is‧Amid（國）第十三選區（山地原住民）應選2席：馬見Lahuy‧Ipin（無）、何應明（國）新北市議會本屆共應選68席，最終，民進黨取得31席、國民黨30席，民眾黨3席，無黨籍4席。回顧2022年選舉，國民黨取得32席、民進黨28席、無黨籍及未經政黨推薦者3席、無黨團結聯盟2席、民眾黨1席。與上屆相比，民進黨席次增加3席，國民黨減少2席，民眾黨增加2席，無黨籍增加1席，無黨團結聯盟則未取得席次。個人得票方面，新北市第3選舉區（新莊區）民眾黨議員陳世軒拿下5萬9千多票，成為本屆全國最高票議員，也刷新過去議員選舉的得票紀錄。桃園市議員選舉結果出爐，應選65席，各選區當選名單如下：第一選區（桃園區）應選12席：王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋（無）、黃瓊慧（民）、凌濤（國）、詹江村（國）、徐千晴（台灣民眾黨）、余信憲（民）、黃家齊（民）、李柏瑟（民）、陳美梅（國）、林政賢（國）、李凱倫（無）、張碩芳（國）第二選區（龜山區）應選5席：陳雅倫（民）、李宗豪（民）、江冠妤（國）、孫韻璇（國）、林明義（國）第三選區（八德區）應選5席：蔡永芳（民）、許家睿（民）、朱珍瑤（國）、楊朝偉（國）、呂林小鳳（民）第四選區（蘆竹區）應選4席：錢龍（國）、胡家智（民）、張桂綿（國）、許清順（民）第五選區（大園區）應選2席：徐其萬（國）、游吾和（民）第六選區（大溪區、復興區）應選2席：李柏坊（國）、陳治文（民）第七選區（中壢區）應選11席：彭俊豪（民）、邱奕勝（國）、魏筠（民）、劉安祺（國）、黃崇真（民）、梁為超（國）、謝美英（無）、張曉昀（民）、吳睿霖（國）、葉明月（國）、劉曾玉春（無）第八選區（平鎮區）應選6席：王珮毓（民）、黃敬平（國）、劉仁照（民）、舒翠玲（國）、陳韋曄（國）、吳正吉（台灣民眾黨）第九選區（楊梅區）應選4席：周玉琴（國）、項柏翰（民）、黃盈淇（無）、鄭淑方（民）第十選區（龍潭區）應選3席：林昭賢（國）、徐玉樹（國）、張贊聞（民）第十一選區（新屋區）應選1席：邱文威（無）第十二選區（觀音區）應選2席：張佩芸（民）、吳進昌（國）第十三選區（平地原住民）應選4席：林志強（民）、陳卉蓁（國）、楊進福（無）、王仙蓮（國）第十四選區（山地原住民）應選4席：簡志偉（國）、陳瑛（國）、蘇偉恩（無）、曾庭筠（無）。2022年桃園市議員選舉共選出63席，當時國民黨取得29席、民進黨24席、無黨籍及未經政黨推薦者10席。本屆議會席次增加2席，國民黨增加1席、民進黨維持24席，民眾黨取得2席，無黨籍則減少1席。到了2026年，桃園市議會本屆共應選65席，國民黨取得30席、民進黨24席、民眾黨2席、無黨籍9席。國民黨仍是議會最大黨，但未達單獨過半所需的33席。個人得票方面，桃園市第1選舉區（桃園區）以「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」為姓名參選的候選人「王妃」，拿下2萬9533票，成為該選區最高票；民進黨第7選舉區（中壢區）議員彭俊豪則以3萬7730票，成為桃園市最高票議員。第一選區：施志昌（民）、吳中源（民）、楊啓邦（國）第二選區：顏莉敏（國）、楊典忠（民）、陳廷秀（無）、張清照（國）、王立任（民）第三選區：吳瓊華（國）、林孟令（國）、張家銨（民）、曾威（民）、林汝洲（無）第四選區：謝志忠（民）、蔡怡萱（民）、邱愛珊（國）、連小華（眾）、陳本添（國）第五選區：陳映辰（民）、徐瑄灃（無）、周永鴻（民）、吳呈賢（國）、賴朝國（國）、蕭隆澤（民）第六選區：林祈烽（民）、陳淑華（民）、楊大鋐（國）、黃馨慧（國）、劉芩妤（眾）第七選區：張耀中（民）、劉士州（國）、何文海（民）、吳佩芸（無）第八選區：陳信秀（民）、許育璿（國）、謝家宜（民）、曾咨耀（民）、段體佩（無）、沈佑蓮（國）、吳宗學（國）第九選區：陳俞融（民）、陳政顯（國）、陳文政（國）第十選區：張彥彤（國）、江肇國（民）、黃守達（民）第十一選區：林霈涵（國）、李中（國）、陳雅惠（民）、何翊綾（民）第十二選區：蔡耀頡（民）、黃佳恬（國）、張玉嬿（民）、賴義鍠（國）第十三選區：江和樹（眾）、林碧秀（國）、張芬郁（民）、李天生（民）、林德宇（民）、蘇柏興（國）第十四選區：吳振嘉（國）、詹智翔（民）第十五選區（平地原住民）：吳建德（國）第十六選區（山地原住民）：古秀英（國）第十七選區（山地原住民）：朱元宏（國）。台中市議會本屆共應選65席，民進黨拿下29席，超越國民黨的28席，成為議會最大黨；民眾黨取得3席，無黨籍5席，藍綠兩黨均未取得過半席次。與2022年選舉相比，民進黨增加5席，國民黨減少4席，民眾黨增加2席，無黨籍減少2席。個人得票方面，現任副議長顏莉敏以3萬多票拿下全市最高票，現任議長張清照也順利連任。台南市議員選舉結果出爐，應選57席，各選區當選名單如下：第一選區：李宗翰（民）、蔡育輝（國）、沈家鳳（民）、王宣貿（民）、陳詩薇（台灣民眾黨）第二選區：謝舒凡（民）、蔡蘇秋金（民）、蔡秋蘭（民）、方一峰（國）、陳昆和（無）第三選區：吳通龍（民）、陳秋宏（民）、尤淨寬（國）第四選區：周奕齊（無）第五選區：余柷青（民）、李偉智（民）、林志展（民）、李佳蓉（國）、李文俊（無）第六選區：邱昭勝（無）、李中岑（國）、郭信良（無）、郭品辰（民）、蔡麗青（民）、黃麗招（無）第七選區：黃肇輝（民）、楊中成（台聯黨）、林燕祝（國）、陳秋萍（民）、朱正軒（民）、卞宗康（國）、林冠雄（無）第八選區：沈震南（民）、許至椿（國）、邱莉莉（民）、周嘉韋（民）、蔡宗豪（國）、童小芸（國）第九選區：林依婷（民）、盧崑福（國）、葉翰勳（國）、周麗津（民）、李啟維（民）、李伯利（無）第十選區：歐政豪（國）、蔡筱薇（民）、王家貞（國）、李宗霖（無）、曾之婕（無）第十一選區：翁語含（國）、鄭佳欣（民）、許又仁（無）、陳皇宇（民）、郭鴻儀（民）、杜素吟（無）第十二選區（平地原住民）：李美素（無）第十三選區（山地原住民）：施余興望 Tjakumay Tagaw（無）台南市議會本屆共應選57席，民進黨取得26席、國民黨15席、無黨籍14席，民眾黨及台聯各取得1席，各政黨均未單獨過半。回顧2022年台南市議員選舉，民進黨取得28席、國民黨15席、無黨籍及未經政黨推薦者10席，無黨團結聯盟2席、台灣基進及台聯各1席。本屆民進黨減少2席，國民黨維持原有席次，無黨籍增加4席，民眾黨則取得1席。🟡第一選區：林慧欣（民）、林富寶（民）、林義迪（國）第二選區：李亞築（國）、黃明太（民）、陳琳潔（民）第三選區：黃韻涵（國）、黃秋媖（民）、蔡秉璁（民）、宋立彬（國）、林志誠（民）第四選區：張以理（民）、白喬茵（國）、尹立（民）、李眉蓁（國）、李雅慧（民）、陳麗珍（國）、黃文志（民）、陳玫娟（國）、李雅芬（國）第五選區：陳若翠（國）、江瑞鴻（民）、邱俊憲（民）、張勝富（民）、黃飛鳳（民）第六選區：李喬如（民）、陳美雅（國）、簡煥宗（民）、蔡金晏（國）第七選區：黃柏霖（國）、鄭孟洳（民）、黃香菽（國）、康裕成（民）、何權峰（民）、張博洋（無）、童燕珍（國）、曾俊傑（無）第八選區：許采蓁（國）、郭建盟（民）、湯詠瑜（民）、黃文益（民）、黃鈺婷（國）第九選區：鄧巧佩（民）、鍾易仲（國）、李雅靜（國）、林智鴻（民）、陳慧文（民）、鄭安秝（國）、蘇致榮（民）、劉德林（國）第十選區：黃敬雅（民）、陳麗娜（國）、鄭光峰（民）、李順進（無）、吳銘賜（無）、湯茹婷（國）、吳昱鋒（民）第十一選區：張耀中（民）、邱于軒（國）、李雨庭（民）、黃天煌（國）第十二選區：巫振興（民）第十三選區：陳幸富（無）第十四選區：高忠德 Takiludun．Anu（無）第十五選區：陳奕蓁（國）高雄市議會本屆共應選65席，民進黨拿下33席，跨過議會過半門檻，成為六都中首個由民進黨單獨過半的議會；國民黨取得26席，無黨籍6席。本屆民進黨提名35人，最終有33人當選，較上屆增加6席。個人得票方面，民進黨議員黃敬雅以3萬3047票拿下全市最高票；另外，選前因抽號時喊出「8包煎餃拼到底」而受到關注的張以理，也在第4選舉區拿下2萬8752票，成為該選區最高票當選人。