九合一地方選舉中，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（28）日晚間自行宣布當選連任，對手民進黨候選人沈伯洋也於近8點自行宣布敗選並致電祝賀，對此，選擇高調力挺洋流的金馬獎男星陳慕義發文大酸：「兩個蔣的幽魂仍然盤據在台灣的上空。」
蔣萬安當選 陳慕義黑底白字大酸
對於蔣萬安打贏此次台北市長選戰，陳慕義稍早在臉書發布黑底白字貼文，寫下「不必抬頭看，第二次世界大戰已經過了77年，兩個蔣的幽魂仍然盤據在台灣的上空」，對選舉結果和當今時局表達不滿情緒。
貼文一發出，引來許多同立場的網友回應，「沒辦法！被洗腦中毒很深的，還沒有清醒、覺醒的人！太多！太多！太多了」、「至少有61萬的台北人，他們已經清醒了，只希望章市長能得到教訓，接下來四年能皮扒緊一點，頭腦清楚一點，好好做事」、「大家再努力！」
陳慕義戲劇科班出身 為雙金影帝
陳慕義畢業於國立藝術學院（現為臺北藝術大學）戲劇系，早期經常在劇中飾演流浪漢、廟公、警察等小人物，曾經以公視劇集《快樂的出航》榮獲第41屆金鐘獎迷你劇集最佳男主角獎，2023年再憑國片《老狐狸》中的商場大亨一角奪下第60屆金馬獎最佳男配角獎，為演技備受推崇的雙金影帝。
熱愛針砭時事的陳慕義，認為台灣的國家地位應明確界定，主張台灣從來不是中國的國土與人民，並希望與中華民國（ROC）及中華人民共和國（PRC）劃清界線，他也常常強調要做一個有尊嚴的台灣人，並將追求台獨視為母親的眼淚與家族傳承的使命，多次公開高喊「台獨建國是我的命」。
資料來源：陳慕義臉書
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對於蔣萬安打贏此次台北市長選戰，陳慕義稍早在臉書發布黑底白字貼文，寫下「不必抬頭看，第二次世界大戰已經過了77年，兩個蔣的幽魂仍然盤據在台灣的上空」，對選舉結果和當今時局表達不滿情緒。
貼文一發出，引來許多同立場的網友回應，「沒辦法！被洗腦中毒很深的，還沒有清醒、覺醒的人！太多！太多！太多了」、「至少有61萬的台北人，他們已經清醒了，只希望章市長能得到教訓，接下來四年能皮扒緊一點，頭腦清楚一點，好好做事」、「大家再努力！」
陳慕義畢業於國立藝術學院（現為臺北藝術大學）戲劇系，早期經常在劇中飾演流浪漢、廟公、警察等小人物，曾經以公視劇集《快樂的出航》榮獲第41屆金鐘獎迷你劇集最佳男主角獎，2023年再憑國片《老狐狸》中的商場大亨一角奪下第60屆金馬獎最佳男配角獎，為演技備受推崇的雙金影帝。
熱愛針砭時事的陳慕義，認為台灣的國家地位應明確界定，主張台灣從來不是中國的國土與人民，並希望與中華民國（ROC）及中華人民共和國（PRC）劃清界線，他也常常強調要做一個有尊嚴的台灣人，並將追求台獨視為母親的眼淚與家族傳承的使命，多次公開高喊「台獨建國是我的命」。
資料來源：陳慕義臉書