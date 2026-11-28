我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 賴瑞隆在市長陳其邁、議長康裕成等人陪同下，現身競選總部自行宣布當選。（圖／翻攝畫面）

▲ 賴瑞隆特別感謝陳其邁市長六年來帶領市府團隊，為高雄打下扎實的施政基礎。（圖／翻攝畫面）

「選舉結束，就是責任的開始。」民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（28）日晚間發表勝選感言，感謝高雄人再次用選票展現高雄走向世界的決心，也感謝歷任市長包含前市長謝長廷、陳菊、陳其邁、葉菊蘭代理市長等人為高雄打下堅實良好的基礎，未來他將秉持「四個第一」原則：市民第一、市政第一、專業第一、高雄第一，承接高雄既有的建設成果，與市民一起讓高雄大步向前。晚間8時許，賴瑞隆在市長陳其邁、議長康裕成等人陪同下，現身競選總部自行宣布當選。賴瑞隆特別感謝陳其邁市長六年來帶領市府團隊，為高雄打下扎實的施政基礎，以及歷任市長在不同階段為這座城市的付出。賴瑞隆表示，高雄今天的進步，是歷任市長和市民共同努力的成果。賴瑞隆說，接下這一棒代表承擔市民託付的責任，將在既有優異的基礎上全力推進市政，讓高雄繼續進步發展。賴瑞隆也感謝國民黨高雄市長候選人柯志恩送上祝福。賴瑞隆強調，讓高雄更好是彼此一致的目標，選舉已經落幕，接下來需要結合更多力量、凝聚共識，一起為高雄的未來打拚。談到並肩走過選戰的夥伴，賴瑞隆坦言，今晚心情很複雜。賴瑞隆感謝沈伯洋引領正向的選舉方式，一路與高雄互相打氣，也肯定蘇巧慧在選戰中展現的堅強韌性。賴瑞隆表示，這一路彼此扶持的情誼，會延續到接下來的工作，未來也會和台灣隊友們繼續一起努力。賴瑞隆同時感謝陳水扁前總統、蔡英文前總統及賴清德總統。賴瑞隆表示，高雄許多建設仰賴中央與地方攜手推動，未來會延續合作，將高雄持續邁向國際。「選舉的終點，就是責任的起點」，賴瑞隆強調，市民用選票託付信任和責任，接下來會用實際行動回應，將盡速籌組團隊，讓市政順利接棒，也請市民繼續給予支持與鞭策。賴瑞隆最後以「工作、工作、工作！」勉勵自己，要和所有市民朋友一起讓高雄「南方崛起、邁向國際」。