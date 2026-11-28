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連任後第一件事？張善政笑答：趕快把公文拿回來簽完

每張選票代表3重意義 張善政感謝團隊、家人

回應台中政黨輪替 張善政：無論哪黨執政都善意交流

向中央提出3項請託 張善政：建設不分藍綠

國民黨桃園市長張善政今（28）日晚間宣布順利連任，接受媒體聯訪時，被問及連任後第一件事要做什麼？他笑答「趕快把公文拿回來簽完！」並強調未來4年「沒有磨合期」，將從明天開始全速前進。張善政也向中央政府提出3項請託，包括桃園捷運綠線、可負擔住宅自治條例及龍科三期計畫，強調「選舉有藍綠，但建設沒有藍綠；政黨有競爭，但市民的幸福是共同責任。」張善政勝選之夜接受媒體聯訪時表示，明（29）日將安排一整天的謝票行程，隨後團隊就會立刻上工。他強調，過去4年團隊中有許多新成員，經歷了一段磨合期並打下良好基礎，未來4年「沒有磨合期」，將從明天開始全速前進。張善政並在勝選感言中向全體桃園市民深深一鞠躬，感謝市民再次給予服務桃園4年的機會。他指出，這次選舉創下全台首例，由市長與議長聯袂作戰並雙雙勝出，象徵過去4年府會合作無間、市政推動順利的成果深受肯定，未來4年府會也將持續深度合作。張善政表示，每一張選票都代表3重意義，包含對他個人的肯定、對市政團隊過去4年政績的認可，以及對桃園未來4年的深切期待。他感謝市政團隊在過去4年面對諸多挑戰仍逐一克服，並於選舉期間堅守崗位，使城市建設與市民服務毫不打折，也向競選團隊、地方幹部、志工與年輕夥伴致謝。此外，張善政也特別向太太與兒子表達感謝與歉意，坦言這4年來忙於公務與行程，常無暇多聊，多虧家人的體諒與陪伴，才能讓他心無旁騖為桃園打拚。針對競選對手黃世杰，張善政也表達感謝與尊重。他指出，民主政治的可貴在於透過不同政見與議題交鋒，促使城市反思與進步，選舉期間收到的各方建議，都將納入未來施政改進的參考。張善政重申，無論市民將選票投給誰，他都會是「所有桃園市民的市長」。面對媒體追問六都選情變化、台中出現政黨輪替的看法，張善政回應，相信無論哪一黨執政，大家都是為了市民福祉在努力，期待未來即使面對不同政黨的縣市首長，彼此仍能保持非常善意的交流。展望未來4年任期，張善政重申，實體建設、社會福利與教育推動都是最優先項目，同時向行政院及中央政府提出誠懇請託。他強調，「選舉有藍綠，但建設沒有藍綠；政黨有競爭，但市民的幸福是共同責任」，期盼中央與地方攜手推動3項正處於關鍵階段的重大建設與政策。首先，桃園捷運綠線即將進入測試與履勘的重要階段，期盼交通部全力協助完成相關程序，朝年底通車的目標共同邁進；其次，桃園的可負擔住宅自治條例已於今年5月送交行政院，盼中央早日核定相關程序，讓桃園年輕人能早日實現安居希望；最後，攸關桃園乃至全台灣高科技產業發展的龍科三期計畫，也期待中央加速與地方合作，帶動產業更上一層樓。「一個城市的成功，不是今天選舉我個人贏了多少票，而是市民的生活過得有多好。」張善政強調，只要是對桃園好、對台灣好的事，他必將以最大誠意與中央合作，今天的勝選是桃園向前邁進的新起點，團隊將立刻上工、繼續打拚。