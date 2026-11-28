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拚到最後跨越蔡英文障礙 蘇巧慧拿百萬票惜敗

九合一大選開票結果出爐，民進黨新北市長候選人蘇巧慧未能上演「公主復仇記」，過去從新北升格以來，被民進黨視為艱困選區，過去黨內大咖包括蔡英文、游錫堃、蘇貞昌與林佳龍都鎩羽而歸，國民黨執政超過20餘年扎根太深，雖蘇巧慧早在2024年7月起積極佈局百里侯選舉，近900多天的日子，硬是比對手多出3倍時間，3屆立委資歷羽翼已成加上洋流外溢助攻，但仍不敵對手藍營組織動員能力，現任侯友宜全力輔選助攻，縱使蘇巧慧突破過去蔡英文障礙，最後仍失敗收場。蘇巧慧從5歲起就替參選省議員老爸助選，從律師轉戰政壇並無空降綠營優勢選區，首戰就是逆風開局，投入藍大於綠的新北市第五選區，成功扳倒尋求連任的黃志雄，歷經3任立委證明實力，為了降低仇恨值，也刻意降低與蘇貞昌同台機會，盼撕下「蘇貞昌的女兒」政二代標籤。蘇巧慧於2024年7月接受媒體追訪，首度鬆口將爭取參選新北市長，便開始佈局百里侯選舉，期間歷經黨內潛在對手林右昌威脅，最後順利出線獲得黨內徵召；此外藍白合進程一度卡關，最後由推派李四川出征，蘇巧慧與團隊早將李四川視為假想敵，按照節奏操盤已久。蘇巧慧團隊從一開始就定調正向選舉，擺脫過去傳統選舉攻擊對手模式，除了鞏固綠營基本盤外，訴求要搶攻中間選民，舉辦多場水獺媽媽親子活動，降低選舉色彩，受訪時不主動攻擊對手，本次新北百里侯之爭，確實少了濃濃煙硝味，在女性與年輕選票都大有斬獲，但對手陣營猛攻胞妹曠世智能案、老農津貼、《老人福利法》與普發現金2萬等攻防重創選情。沈伯洋用200天時間以人造浪「洋流」席捲九合一大選，效益成功外溢周遭縣市衝票，蘇巧慧成為最大受益者，反觀侯友宜後期全力輔選，10度為李四川掃街拜票，加上20年來藍營組織牌與立法院攻防相關議題奏效，讓蘇巧慧在最後一刻惜敗。