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藍營深耕新北近20年 地方組織成勝選底氣

侯友宜政治資產移轉 選戰最後階段全力護盤

▲侯友宜出席李四川勝選之夜。（圖／攝影中心）

從幕後走向幕前 工程師性格成雙面刃

險勝不是藍營大勝 新北已非鐵板一塊

2026年九合一大選落幕，歷經數月激烈交鋒，國民黨新北市長候選人李四川最終以領先6萬5千票差距擊敗民進黨蘇巧慧，成功替國民黨守住全台最大票倉，也延續藍營在新北近20年的執政版圖。回顧這場選戰，李四川從被視為藍營接班的不二人選，到選情一度陷入苦戰，甚至面臨政黨輪替危機，最後能夠驚險過關，除了國民黨長年深耕地方所累積的組織實力，更不能忽視現任市長侯友宜在選戰最後階段傾力相挺，成為藍營守住新北的重要關鍵。自2005年周錫瑋拿下台北縣長選舉，歷經升格後朱立倫、侯友宜接續執政，國民黨在新北的執政時間已逾20年。長期執政不僅讓藍營建立相對穩固的支持基礎，更透過歷任首長經營，累積綿密的地方人脈及組織網絡，從地方民代、里長到各類社團，形成一股不容小覷的選舉動員力量。新北市幅員遼闊，29個行政區各有不同人口結構及政治屬性，選戰不能單靠空戰聲量，更考驗候選人在地方的經營程度。李四川過去曾長期在台北縣及新北市政府服務，對地方建設及基層需求並不陌生，這也成為他首次投入選舉，卻不必從零開始的重要優勢。儘管蘇巧慧選戰期間展現強勁氣勢，讓藍營一度感受到空前壓力，但國民黨長期累積的地方實力，仍是李四川在選戰陷入膠著時，得以穩住陣腳的重要後盾。李四川此次能夠勝出，另一個關鍵人物就是侯友宜。2022年新北市長選舉，侯友宜以逾115萬票、62.42％得票率連任，更在新北市29個行政區全面勝出。這樣的選舉成績，不僅反映國民黨基本盤的實力，也顯示侯友宜個人支持度具有跨越政黨及傳統藍綠版圖的能力。然而，首長的施政滿意度並不必然等於接班人的支持度，如何將侯友宜的政治資產移轉給李四川，始終是這場選戰的一大課題。隨著選情逐漸緊繃，侯友宜在選戰最後階段頻繁與李四川合體，從地方掃街、競選活動到大型造勢，積極拉抬李四川聲勢。對侯友宜而言，這不僅是一場替同黨候選人輔選的戰役，更攸關自己16年來擔任新北副市長、市長所累積的市政成果，能否順利交棒。侯友宜的全力投入，也讓李四川不再只是國民黨推出的市長候選人，而是逐漸強化其作為新北市政接班人的形象，對於認同侯市府施政、卻尚未決定支持對象的選民而言，具有一定說服力。相較於擅長政治論述、具有立委選舉經驗的蘇巧慧，李四川的優勢始終在於行政與工程專業。從台北縣、新北市到高雄市、台北市，他長年在行政體系扮演解決問題的角色，也因此累積「做事的人」的形象。不過，這樣的特質放在選舉場上，未必全然吃香。李四川不擅長激情式演說，也較少以情緒性語言炒熱選戰，面對蘇巧慧在社群、議題設定及世代形象上的攻勢，往往顯得較為被動。但換個角度來看，在政治對立日益升高的環境下，李四川相對務實、低調的形象，也讓部分厭倦政治口水、重視市政治理的選民，找到支持他的理由。值得注意的是，李四川雖然成功守住新北，但險勝的結果也對國民黨敲響警鐘。4年前侯友宜以超過45萬票差距大勝，如今藍營卻必須傾全黨之力才驚險過關，顯示新北的政治版圖正在悄然改變，長期執政形成的優勢，已不足以讓國民黨高枕無憂。這場選舉，李四川守住的不只是新北市長的位置，更是國民黨近20年累積的地方執政基礎。然而，當選舉結束、侯友宜正式交棒，李四川終究必須從過去協助首長解決問題的副手，成為獨自承擔政治責任的市長。如何將工程專業轉化為市民有感的治理成果，建立屬於自己的政治品牌，而非僅延續侯友宜的施政光環，才是李四川勝選後真正的考驗。