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選舉年度 選舉項目 選區 得票數 得票率 選情消長與關鍵意義 2005年 任務型國大代表 全國不分區 1,647,791票 42.52% 24歲當選，史上最年輕國大代表之一 2010年 第11屆北市議員 內湖、南港 21,798票 10.66% 不插旗、不掛布條，以選區第4高票首度進軍議會 2014年 第12屆北市議員 內湖、南港 34,117票 15.59% 票數大增逾1.2萬票，奪下全市最高票、港湖第一高票 2018年 第13屆北市議員 內湖、南港 34,285票 16.25% 韓流逆風下逆勢微增，蟬聯港湖第一高票（得票高於同區市長候選人姚文智） 2020年 第10屆立法委員 北市第四選區（港湖） 125,138票 50.12% 全市最高票當選，首位在港湖拿下過半選票的民進黨籍立委 2024年 第11屆立法委員 北市第四選區（港湖） 95,241票 40.24% 較上屆減少近3萬票；因深綠流失及吳欣岱分走2.6萬票，連任失利 2026年 第15屆北市議員 內湖、南港 32,057票 14.28% 第4度當選議員，三度港湖第一高票

2026九合一大選今（28）日投開票，民進黨前立委高嘉瑜在歷經2024年立委連任失利後，本屆選擇捲土重來、回鍋參選台北市第2選舉區（內湖、南港）市議員。最終高嘉瑜以32,057票（得票率14.28%）三度奪下港湖選區第一高票，順利重返議會；不過相較於她過去兩屆議員皆突破3.4萬票的紀錄略微下滑，且同黨老將王孝維以些微差距落馬，讓高嘉瑜在迎來勝選的同時也留有「未能全壘打」的小小遺憾。高嘉瑜2010年首度參選港湖議員時以不插旗、不掛布條的清新打法拿下21,798票（10.66%）。隨後在2014年（34,117票、15.59%）與2018年（34,285票、16.25%）兩度連任，皆穩定突破3.4萬票大關並橫掃港湖第一高票。2020年她更上層樓，以125,138票（50.12%）的台北市最高票攻下港湖立委寶座。本屆港湖呈現「13搶9」激烈戰局，民進黨共提名王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新4席，加上台灣基進吳欣岱（獲9,373票）再度投入選戰分票，高嘉瑜選前便多次喊話希望透過配票展現「吸票不排擠」，力拚港湖四席全上。最終高嘉瑜雖以32,057票穩居全區第一、並帶領陳又新（29,723票）與何孟樺（17,686票）順利過關，但票數未能超越過去的3.4萬票門檻，同黨議員王孝維也僅獲得11,488票、以371票之差惜敗於國民黨吳世正（11,859票），民進黨距離港湖全壘打僅差臨門一腳。面對重返議會的戰果，高嘉瑜今晚在競選總部受訪時表示，雖然自己2010年就已在內湖、南港擔任議員、深耕長達16年，但這次回來參選對她而言是一個「重新出發、新的開始與起點」，未來仍有許多地方需要學習、加強基層服務，讓選民重新認識自己。談及選戰目標，高嘉瑜直言，「這一次的選舉對我來講最大的意義，就是希望能夠讓民進黨在內湖、南港四席都能夠『全壘打』。所以我們也透過配票還有很多的方式，希望能夠團結所有的支持者。」但最終這結果未能達成，留下小小遺憾。王孝維稍早已在社群發表敗選感人，他寫道：「從政以來，孝維始終秉持初心，認真做事、用心服務。一路走來，最感謝的就是港湖鄉親始終給予孝維的支持與鼓勵。這次的結果，是孝維努力得還不夠，讓大家失望了，心中真的非常抱歉。人生不如意十有八九，能夠為港湖鄉親服務，是孝維莫大的榮幸。接下來，港湖的未來就交給年輕世代，希望大家能夠攜手努力，為內湖南港打造更加宜居、美好的生活環境。明天孝維也會繼續向大家謝票，親自向一路支持我們的鄉親表達感謝。謝謝每一位曾經給予孝維鼓勵、陪伴與支持的朋友。無論結果如何，這份情誼孝維都會銘記在心。一路上有大家，真的很感謝。謝謝港湖，謝謝大家。」