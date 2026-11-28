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2026地方大選結果稍早出爐，國民黨失守台中市、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、新竹縣5縣市，另外雲林縣仍膠著中、花蓮縣雖然險勝，但綠營將進行驗票，國民黨主席鄭麗文晚間9時30分召開記者會，感謝新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠大力輔選，同時透露敗選的新竹縣黨部主委楊文科、彰化黨部主委蕭景田提出辭呈。鄭麗文晚間率領一級主管召開記者會，深深一鞠躬感謝投票支持國民黨的所有選民。她說，接下來不管如何，勝選敗選，全台灣所有的縣市選區都要進行最完整、徹底的檢討。鄭麗文說，雖然結果不盡人意，但是她還是覺得辛苦大家都看見，努力堅持大家都感受到，雖然楊文科、蕭景田剛剛都提出辭呈，但是這場選舉還是感受到非常遺憾，還有一絲的不甘，因為票開出來，大家都不看好的彰化，事實上最後選票還是相當接近，要檢討的地方很多，現在還有兩個選區，包括花蓮、雲林非常有可能必須要驗票，因為票數非常接近。鄭麗文也特別感謝新北市長侯友宜，稱在艱險的選戰當中，因為侯友宜強大的輔選力道，最後讓鄭麗文安心的重要力量，她也說，接下來會全台進行謝票，也會全台進行徹底檢討，但是檢討同時，沒有時間顧影自憐、療傷止痛，不管勝選、敗選，還有非常多工作等著，未來馬上還有立委的補選、議長選舉，也要立刻完成整隊，投入選戰，更不要說2028年大選，也必須要立刻進行所有工作跟準備。文傳會主委陳以信會後補充，鄭麗文也要特別感謝嘉義市長黃敏惠的輔選工作，這次雖然張啓楷沒有當選，但嘉義市是藍白合做完美典範，表示感謝。