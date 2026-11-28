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▲賴蘋妹以286票成功當選，A-Lin的姐姐黃莉也在一旁陪著媽媽開票，並恭喜她順利當選。（圖／黃莉臉書）

九合一選舉今（28）日登場，自下午4時起陸續開票，不少縣市當選人也正式出爐，天后A-Lin的媽媽賴蘋妹今年再度參選台東縣鄉鎮市民代表，根據中央選舉委員會顯示，賴蘋妹成功當選，A-Lin的姐姐黃莉稍早也PO出現場畫面，寫道：「恭喜媽媽！」賴蘋妹2018年曾以無黨籍身分當選台東縣成功鎮民代表，正式進軍政壇。今年她再度參選呼聲極高，根據中央選舉委員會顯示，賴蘋妹以286票成功當選，A-Lin的姐姐黃莉也在一旁陪著媽媽開票，並恭喜她順利當選。已是星媽的賴蘋妹，女兒A-Lin與黃莉都踏入演藝圈，並在各自的領域中闖出一片天，她曾透露參選原因，是希望能為家鄉部落服務，讓地方老人照護議題受到更多重視。賴蘋妹這次也提出五大政見，包括「爭取部落經費，促進觀光」、「推動地區老人長照及醫療環境」、「督促公所各部門業務，提升工作效力」、「爭取原住民青年返鄉就業」、「爭取老人福利再提升。」只見賴蘋妹的競選總部中，不少鄉親們高喊「凍蒜」，現場氣氛十分熱鬧。黃莉日前也向《NOWNEWS今日新聞》透露：「我的戶籍在台北市，11月28號早上我投完票再搭車回台東老家，當天也是我爸爸70歲生日，開票我一定要陪伴爸媽！」如今媽媽順利當選，身為女兒的她，想必感到無比驕傲與開心。