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▲王惠美在選前10天終於站上魏平政的車，但選民看到的，卻是兩人之間僵硬的表情與揮之不去的疏離感。（資料畫面／魏平政競總提供）

▲鄭麗文每個星期都到彰化輔選，卻讓魏平政徹底淪為配角。（資料畫面／魏平政競總提供）

王惠美無兵無糧難扭轉局勢 派系現實考量：沒贏面幹嘛湊過去？

小雞刻意淡化政黨色彩 魏平政淪「史上最孤單藍營候選人」

綠營「小雞帶母雞」收奇效 不是贏在自己強、而是勝在對手亂

▲陳素月在知名度較不足的北彰化，讓眾小雞們帶母雞拉近與選民距離。（資料畫面／陳素月競總提供）

下屆彰化縣長選舉結果揭曉，民進黨陳素月一如所料，以292,274票小贏國民黨魏平政的257,380票，從綠營脫黨參選的邱建富只拿下71,145票。這場「全國最大縣」之戰，藍綠提名與競選過程宛如八點檔連續劇，堪稱「全國最有戲」。先是綠營上演「4搶1」初選大戰，排名第3的邱建富執意脫黨參選到底；緊接著國民黨從「謝家姊弟之爭」一路演到「縣長淚控黨主席」，儘管立委謝衣鳯與縣長王惠美最終在選前10天合體、為黨中央力保的魏平政站台，但勝敗早已定局，國民黨註定拱手讓出執政江山。彰化縣長選戰最受外界矚目的戲碼，莫過於藍委謝衣鳯與議長弟弟謝典霖的「姊弟之爭」，自去年底上演近半年；直到今年5月國民黨宣布徵召律師魏平政，獲家族力挺的謝典霖發出勝利歡呼，未料隨即因涉賄選，自9月遭羈押至今。謝典霖雖然人在看守所，但在家族極力運作下，仍以選區第二高票保住議員席次，卻恐與議長寶座無緣，更讓前立委謝言信傳承三代的地方勢力元氣大傷，地方甚至傳出未來可能由其他房子女換手從政。藍營大戲從未冷場，就在謝典霖遭羈押前半個月，縣長王惠美與黨主席鄭麗文的愛恨情仇接力上演。素有「鐵娘子」之稱的王惠美淚灑記者會，痛訴自己如何被黨中央「當作空氣」；儘管王惠美在選前10天終於站上魏平政的宣傳車、與謝衣鳯同台高喊「凍蒜」，但充其量只是沖淡「戰犯」色彩，即使明顯拉抬了魏平政的聲勢，仍無法助他當選外界多將彰化藍營版圖以「北温南謝」一言蔽之，但連鄭麗文都曾直言「彰化的派系相當複雜」。彰化共26個鄉鎮市，謝家主力集中在北斗、溪州一帶，並擴及二林、溪湖等鄉鎮；北彰的温家屬白派，長期深耕彰化、花壇、芬園基層，雖曾擁有陳杰一席立委，但農會系統始終由紅派掌握。回顧12年前，民進黨魏明谷跌破眾人眼鏡擊敗前藍委林滄敏那一役，便已證實在百萬人口的彰化，傳統派系最大影響力在於黨內提名，縣長大局影響有限；更別提8年前正是因各派系相持不下，向來被視為「孤鳥」的王惠美才有出頭機會，憑藉清新形象奪回執政權。王惠美在卸任前夕成為全國話題人物，除了在記者會落淚控訴被黨中央冷落，更與民進黨總統賴清德、行政院長卓榮泰維持良好互動、交出重大建設的成績單。一名熟稔地方政情的人士坦言，王惠美受限於「好惡分明」的人格特質，執政8年並未建立全縣的派系班底，充其量只有鬆散的縣政顧問團，即便選前真心回歸輔選，手下無兵無糧也改變不了什麼。更關鍵的是，地方派系是否願意力挺魏平政，取決於「盤根錯節的革命情感」與「資源利益共享」兩大前提；然而現況是國民黨中央與地方黨部雙雙跛腳，地方私下流傳「挺魏平政有什麼好處？」、「沒贏面幹嘛湊過去？」甚至「國民黨倒了，派系一樣能活」的現實考量。這場戰役中，國民黨陣營幾乎「各走各的路」，藍營小雞刻意淡化政黨色彩，全縣街頭看不到太多與他合掛的競選看板。別縣市的百里侯候選人有小雞簇擁掃街，魏平政卻只能帶著妻女孤身拜票；再加上前期王惠美冷淡以待的陰影，讓魏平政走到哪都是「客氣有餘、熟稔度不足」。更令地方政壇叫絕的是，黨主席鄭麗文雖然每星期勤跑彰化輔選，但每一場慷慨激昂的演說，看似拉抬藍營士氣，實則淪為主席的個人政治秀，反而讓主角魏平政被徹底邊緣化，存在感不升反降。魏平政這隻孤鳥，可說是史上最孤單的國民黨籍彰化縣長候選人。正當藍營陷入泥沼之際，民進黨陣營看準局勢，猛打「小雞帶母雞」的團體戰策略，藉由縣議員與鄉鎮市長候選人深厚的在地組織優勢，成功填補陳素月在全縣大部分區域知名度不足的短板；同時搭配中央執政的政策利多，以及對王惠美縣府團隊「有求必應」的資源挹注，實實在在地落實基層建設、端出多項政見牛肉，讓陳素月的選情一路穩健攀升。此外，民進黨也記取當年魏明谷執政時的教訓，對於鄭麗文口中「錯綜複雜的派系」給予三分尊重。地方甚至傳出，民進黨高層透過管道與特定「地方人士」接觸，不盼對方出頭力挺陳素月，但求冷處理魏平政；至於緊接而來的正副議長選舉，以及未來的府會關係是否仍「有戲」，已是後話。相較同樣由國民黨執政的台中、南投，綠營大咖到彰化助選的頻率是最低的。這場選戰與其說是綠營軍容壯盛、成功催出基本盤，不如說「不是贏在自己強，而是勝在對手亂」。在這場「4搶1」的彰化百里侯之戰中，前彰化市長邱建富是唯一具備完整行政首長經驗的候選人。脫黨參選的他，選戰攻勢比魏平政更為凌厲，不僅精準分食「討厭民進黨」的選票，民眾黨基層小雞也寧可放棄魏平政，私下與邱建富搭配造勢。至於另一位候選人陳重嘉，政見成功吸引非主流選民目光，加上父親是前立委陳朝容、母親是前省議員游月霞，同樣被歸類於泛藍系統。在泛藍選民面臨多重選擇、票源嚴重分散的結構性優勢下，無怪乎陳素月能低調穩坐江山，毫無懸念為綠營拿回第一大縣。