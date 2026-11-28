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于北辰首度參選順利當選！4年挑戰連任失利

于北辰Threads發文謝票！自嘲「可以專心上通告囉」

▲于北辰憑藉鮮明的個人風格累積知名度，也時常上政論節目通告。（圖／NOWNEWS資料照）

「王妃」拿下全區最高票！佀廣洋本人僅獲5819票

▲「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，以無黨籍身分參選桃園市議員，今（28）日成為桃園市第一選區第一高票當選人。（圖／翻攝自王妃臉書）

2026年桃園市議員選舉第1選舉區（桃園區）28日開票結果出爐，19名候選人爭取12席，現任無黨籍議員、退役少將于北辰意外落馬，僅拿下1萬728票、得票率4.63％，排名第13名，成為落選頭。反觀以「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」為姓名參選的候選人「王妃」，則拿下2萬9533票、得票率12.74％，高居全區第一，成為本屆桃園區選舉的焦點。于北辰過去曾擔任國民黨黃復興黨部黃國園支黨部主委，2021年底宣布退黨後，轉往政論節目及自媒體發展，憑藉鮮明的個人風格累積知名度，也時常上政論節目通告。2022年九合一選舉，他首度以無黨籍身分參選桃園區市議員，當時拿下1萬781票、得票率5.21％，順利當選。不過，這次尋求連任卻未能守住席次，最終以1萬728票、得票率4.63％排名第13，無緣連任，也為首屆議員任期畫下句點。面對連任失利，于北辰晚間在Threads發文，感謝桃園區選民一路以來的支持，並坦言這次未能成功連任，再次向支持者表達謝意。知名主持人王偊菁也在貼文下方留言「謝謝將軍，將軍最棒」，于北辰則幽默回應「可以專心上通告囉」，以輕鬆語氣回應選舉結果，也宣告議員生涯暫告一段落。2026年桃園區第一選區共有19人爭取12席，選戰競爭激烈。民進黨採取增額提名策略，除了現任議員尋求連任，也增加提名人數，讓選區競爭更加激烈。另一方面，以整頓佀廣洋為參選訴求、使用16字姓名登記參選的「王妃」，雖然沒有設立競選總部，卻一舉拿下2萬9533票、得票率12.74％，成為全區最高票候選人。相較之下，佀廣洋本人僅獲5819票，未能當選，兩人得票呈現明顯差距，也成為今年選舉最大驚奇。