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竹北藍白合破局 地方選戰埋下在野分裂隱憂

▲國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與竹東鎮長候選人范國威成立聯合競選總部，台中市長盧秀燕到場站台，呼籲選民集中選票、支持徐欣瑩。（圖／翻攝畫面）

空戰聲量難敵地方組織 杜聖聰揭新竹縣兩大政治板塊

地方選舉不只看聲量 有沒有去「送炒米粉」也是關鍵

從藍白合到地方「綠白合」？選後裂痕如何縫合成考驗

2026地方大選落幕，新竹縣選戰成為檢視藍白合作與地方政治結構的重要戰場。從竹北市長選舉藍白合破局，到國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩選前絕食8天抗議司法介選，藍營雖試圖在最後關頭凝聚支持者，卻仍難以突破地方政治板塊。銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰接受《NOWnews今日新聞》訪問時分析，新竹縣選戰表面上是藍綠對決，背後卻是地方組織、派系矛盾及藍白競合的多重角力，國民黨堅持在竹北市長選戰推出人選，最終恐陷入「積小勝而大敗」的困境，而選後如何縫合藍白裂痕，更是一大考驗。新竹縣長期被視為藍營優勢選區，但此次選戰從國民黨內部提名競爭，到竹北市長藍白整合破局，地方政治矛盾逐漸浮上檯面。尤其竹北市長選戰，國民黨堅持推出吳旭智，民眾黨則由邱臣遠出戰，雙方未能完成整合，也讓在野陣營的競爭從竹北市延伸至新竹縣整體選情。選戰最後關頭，徐欣瑩更因李姓國會助理涉嫌非法散布性影像遭檢警偵辦，質疑司法介入選舉，赴新竹地檢署外展開絕食抗議。國民黨主席鄭麗文兩度到場聲援，黨中央及立法院黨團也接連召開記者會，將選戰主軸拉高至司法公正與程序正義。徐欣瑩絕食長達8天，期間因身體不適送醫，選前之夜坐著輪椅登台，投票日更搭乘救護車、以推床式擔架現身投票所。儘管事件引發高度關注，能否將聲量轉化為選票，仍受到地方組織動員及選民結構的影響。杜聖聰分析，新竹縣選舉不能單純從藍綠基本盤來看，地方組織才是左右選情的重要因素。新竹縣長期有兩大地方政治板塊，分別是現任議長陳見賢，以及前新竹縣長鄭永金所掌握的地方組織，兩股力量涵蓋新竹縣超過三分之二的組織板塊，即便此次選戰空戰打得相當激烈，結構性的問題仍難以突破。杜聖聰指出，鄭朝方是許多新竹縣民從小看到大的地方政治人物，除了多才多藝、會作曲、具備調香師身分，在竹北市長任內的施政表現也有一定基礎。加上父親鄭永金長年累積的地方人脈，讓鄭朝方具備跨越政黨界線的條件。相較之下，徐欣瑩具有理工背景，勤於問政，也曾拿下全國立委選舉最高票，個人形象及問政能力都有一定優勢，但問題在於，地方基層組織並非掌握在她手中，即便具有網路聲量及全國知名度，也未必能有效轉化為地方支持。杜聖聰形容，地方選舉講究的是長期累積的人際關係，除了問政表現及政治聲量，更重要的是有沒有真正深入基層、與地方民眾互動，甚至是有沒有去「送炒米粉」，這些看似微不足道的日常往來，都是地方政治經營的一環。杜聖聰認為，徐欣瑩此次面臨的困境，不僅是自身地方組織不足，更包括國民黨內部提名競爭後留下的矛盾。鄭家與陳見賢陣營長期累積的政治力量及不滿情緒，也可能藉由此次選舉集中反映。他甚至認為，若此次是由陳見賢代表國民黨參選新竹縣長，鄭朝方可能就會選擇回到竹北市長選戰，整個新竹縣的選舉格局將截然不同。值得注意的是，民眾黨此次在新竹縣、市的議員選舉皆有斬獲，杜聖聰認為，過去因柯文哲司法案件而累積的支持者情緒，在此次新竹縣、市選戰中有所集結，也反映出白營在地方具備一定的政治動員能力。然而，國民黨在竹北市長選戰堅持推出人選，讓藍白合作破局，原本可能整合的在野力量反而形成競爭。杜聖聰甚至以「綠白合」形容此次新竹地區的政治板塊變化，但這並非指民進黨與民眾黨正式合作，而是地方選舉中的支持力量未必按照政黨界線排列。杜聖聰以「積小勝而大敗」形容國民黨此次的選戰策略，若過度著眼於個別選區的政治利益，卻忽略整體地方布局及政黨合作關係，反而可能付出更大的政治代價。從竹北市長選戰的藍白合破局，到新竹縣長選戰的地方組織角力，新竹縣此次選舉凸顯的，不只是候選人個人條件或選戰策略，更是國民黨長期面對的地方派系整合問題。選舉結束後，如何修補黨內矛盾、重新建立與民眾黨的互信，以及整合地方政治板塊，都將是國民黨接下來必須面對的課題。