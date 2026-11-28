2026地方大選落幕，新竹縣選戰成為檢視藍白合作與地方政治結構的重要戰場。從竹北市長選舉藍白合破局，到國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩選前絕食8天抗議司法介選，藍營雖試圖在最後關頭凝聚支持者，卻仍難以突破地方政治板塊。銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰接受《NOWnews今日新聞》訪問時分析，新竹縣選戰表面上是藍綠對決，背後卻是地方組織、派系矛盾及藍白競合的多重角力，國民黨堅持在竹北市長選戰推出人選，最終恐陷入「積小勝而大敗」的困境，而選後如何縫合藍白裂痕，更是一大考驗。
竹北藍白合破局 地方選戰埋下在野分裂隱憂
新竹縣長期被視為藍營優勢選區，但此次選戰從國民黨內部提名競爭，到竹北市長藍白整合破局，地方政治矛盾逐漸浮上檯面。尤其竹北市長選戰，國民黨堅持推出吳旭智，民眾黨則由邱臣遠出戰，雙方未能完成整合，也讓在野陣營的競爭從竹北市延伸至新竹縣整體選情。
選戰最後關頭，徐欣瑩更因李姓國會助理涉嫌非法散布性影像遭檢警偵辦，質疑司法介入選舉，赴新竹地檢署外展開絕食抗議。國民黨主席鄭麗文兩度到場聲援，黨中央及立法院黨團也接連召開記者會，將選戰主軸拉高至司法公正與程序正義。
徐欣瑩絕食長達8天，期間因身體不適送醫，選前之夜坐著輪椅登台，投票日更搭乘救護車、以推床式擔架現身投票所。儘管事件引發高度關注，能否將聲量轉化為選票，仍受到地方組織動員及選民結構的影響。
空戰聲量難敵地方組織 杜聖聰揭新竹縣兩大政治板塊
杜聖聰分析，新竹縣選舉不能單純從藍綠基本盤來看，地方組織才是左右選情的重要因素。新竹縣長期有兩大地方政治板塊，分別是現任議長陳見賢，以及前新竹縣長鄭永金所掌握的地方組織，兩股力量涵蓋新竹縣超過三分之二的組織板塊，即便此次選戰空戰打得相當激烈，結構性的問題仍難以突破。
杜聖聰指出，鄭朝方是許多新竹縣民從小看到大的地方政治人物，除了多才多藝、會作曲、具備調香師身分，在竹北市長任內的施政表現也有一定基礎。加上父親鄭永金長年累積的地方人脈，讓鄭朝方具備跨越政黨界線的條件。相較之下，徐欣瑩具有理工背景，勤於問政，也曾拿下全國立委選舉最高票，個人形象及問政能力都有一定優勢，但問題在於，地方基層組織並非掌握在她手中，即便具有網路聲量及全國知名度，也未必能有效轉化為地方支持。
地方選舉不只看聲量 有沒有去「送炒米粉」也是關鍵
杜聖聰形容，地方選舉講究的是長期累積的人際關係，除了問政表現及政治聲量，更重要的是有沒有真正深入基層、與地方民眾互動，甚至是有沒有去「送炒米粉」，這些看似微不足道的日常往來，都是地方政治經營的一環。
杜聖聰認為，徐欣瑩此次面臨的困境，不僅是自身地方組織不足，更包括國民黨內部提名競爭後留下的矛盾。鄭家與陳見賢陣營長期累積的政治力量及不滿情緒，也可能藉由此次選舉集中反映。他甚至認為，若此次是由陳見賢代表國民黨參選新竹縣長，鄭朝方可能就會選擇回到竹北市長選戰，整個新竹縣的選舉格局將截然不同。
從藍白合到地方「綠白合」？選後裂痕如何縫合成考驗
值得注意的是，民眾黨此次在新竹縣、市的議員選舉皆有斬獲，杜聖聰認為，過去因柯文哲司法案件而累積的支持者情緒，在此次新竹縣、市選戰中有所集結，也反映出白營在地方具備一定的政治動員能力。
然而，國民黨在竹北市長選戰堅持推出人選，讓藍白合作破局，原本可能整合的在野力量反而形成競爭。杜聖聰甚至以「綠白合」形容此次新竹地區的政治板塊變化，但這並非指民進黨與民眾黨正式合作，而是地方選舉中的支持力量未必按照政黨界線排列。
杜聖聰以「積小勝而大敗」形容國民黨此次的選戰策略，若過度著眼於個別選區的政治利益，卻忽略整體地方布局及政黨合作關係，反而可能付出更大的政治代價。
從竹北市長選戰的藍白合破局，到新竹縣長選戰的地方組織角力，新竹縣此次選舉凸顯的，不只是候選人個人條件或選戰策略，更是國民黨長期面對的地方派系整合問題。選舉結束後，如何修補黨內矛盾、重新建立與民眾黨的互信，以及整合地方政治板塊，都將是國民黨接下來必須面對的課題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹縣長期被視為藍營優勢選區，但此次選戰從國民黨內部提名競爭，到竹北市長藍白整合破局，地方政治矛盾逐漸浮上檯面。尤其竹北市長選戰，國民黨堅持推出吳旭智，民眾黨則由邱臣遠出戰，雙方未能完成整合，也讓在野陣營的競爭從竹北市延伸至新竹縣整體選情。
選戰最後關頭，徐欣瑩更因李姓國會助理涉嫌非法散布性影像遭檢警偵辦，質疑司法介入選舉，赴新竹地檢署外展開絕食抗議。國民黨主席鄭麗文兩度到場聲援，黨中央及立法院黨團也接連召開記者會，將選戰主軸拉高至司法公正與程序正義。
徐欣瑩絕食長達8天，期間因身體不適送醫，選前之夜坐著輪椅登台，投票日更搭乘救護車、以推床式擔架現身投票所。儘管事件引發高度關注，能否將聲量轉化為選票，仍受到地方組織動員及選民結構的影響。
杜聖聰分析，新竹縣選舉不能單純從藍綠基本盤來看，地方組織才是左右選情的重要因素。新竹縣長期有兩大地方政治板塊，分別是現任議長陳見賢，以及前新竹縣長鄭永金所掌握的地方組織，兩股力量涵蓋新竹縣超過三分之二的組織板塊，即便此次選戰空戰打得相當激烈，結構性的問題仍難以突破。
杜聖聰指出，鄭朝方是許多新竹縣民從小看到大的地方政治人物，除了多才多藝、會作曲、具備調香師身分，在竹北市長任內的施政表現也有一定基礎。加上父親鄭永金長年累積的地方人脈，讓鄭朝方具備跨越政黨界線的條件。相較之下，徐欣瑩具有理工背景，勤於問政，也曾拿下全國立委選舉最高票，個人形象及問政能力都有一定優勢，但問題在於，地方基層組織並非掌握在她手中，即便具有網路聲量及全國知名度，也未必能有效轉化為地方支持。
地方選舉不只看聲量 有沒有去「送炒米粉」也是關鍵
杜聖聰形容，地方選舉講究的是長期累積的人際關係，除了問政表現及政治聲量，更重要的是有沒有真正深入基層、與地方民眾互動，甚至是有沒有去「送炒米粉」，這些看似微不足道的日常往來，都是地方政治經營的一環。
杜聖聰認為，徐欣瑩此次面臨的困境，不僅是自身地方組織不足，更包括國民黨內部提名競爭後留下的矛盾。鄭家與陳見賢陣營長期累積的政治力量及不滿情緒，也可能藉由此次選舉集中反映。他甚至認為，若此次是由陳見賢代表國民黨參選新竹縣長，鄭朝方可能就會選擇回到竹北市長選戰，整個新竹縣的選舉格局將截然不同。
從藍白合到地方「綠白合」？選後裂痕如何縫合成考驗
值得注意的是，民眾黨此次在新竹縣、市的議員選舉皆有斬獲，杜聖聰認為，過去因柯文哲司法案件而累積的支持者情緒，在此次新竹縣、市選戰中有所集結，也反映出白營在地方具備一定的政治動員能力。
然而，國民黨在竹北市長選戰堅持推出人選，讓藍白合作破局，原本可能整合的在野力量反而形成競爭。杜聖聰甚至以「綠白合」形容此次新竹地區的政治板塊變化，但這並非指民進黨與民眾黨正式合作，而是地方選舉中的支持力量未必按照政黨界線排列。
杜聖聰以「積小勝而大敗」形容國民黨此次的選戰策略，若過度著眼於個別選區的政治利益，卻忽略整體地方布局及政黨合作關係，反而可能付出更大的政治代價。
從竹北市長選戰的藍白合破局，到新竹縣長選戰的地方組織角力，新竹縣此次選舉凸顯的，不只是候選人個人條件或選戰策略，更是國民黨長期面對的地方派系整合問題。選舉結束後，如何修補黨內矛盾、重新建立與民眾黨的互信，以及整合地方政治板塊，都將是國民黨接下來必須面對的課題。
更多「2026九合一」相關新聞。