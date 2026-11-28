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地方實力難以撼動 陳亭妃不靠派系也拿下中常委

內憂外患 陳亭妃勝選就面臨挑戰

毫無懸念，民進黨台南市長候選人陳亭妃拿下勝果，成為府城400年來首位女市長，雖然在起跑點上就已領先謝龍介，選戰期間仍就按表操課，組織社團、掃街拜票、晚會造勢與騎鐵馬跑遍各選區，而全國選戰焦點早已聚焦台北市長選舉，台南百里侯之爭形同過場，縱使過程中陳亭妃曾發表爭議言行，也激不起水花，但是本次民進黨議員與泛綠盟友席次未過半，另立委補選派系間暗潮洶湧再起，內憂外患將是首要挑戰。陳亭妃從7歲起就為父親陳佳照助選，年僅23歲就以婦女保障名額成功當選議員開啟政治生涯，並在2008年挑戰立委順利出線，至今已蟬聯5連霸，2017年曾參與民進黨台南市長初選敗給黃偉哲，嚐到從政以來的第一場敗戰。而其備戰台南市長許久，為爭取民進黨最高權力核心中常委遭正國會開除，但即便失去派系奧援，憑藉自身實力拿下席次，顯示難以撼動地方實力。陳亭妃選舉最大難關莫過於與賴清德嫡系林俊憲初選，最終以些微差距勝出，歷經近10年紛擾，終於獲得民進黨提名參選，並將與對手謝龍介展開第6度對決，外界普遍認為雙方差距懸殊，但陳亭妃也沒輕敵，選舉該做的一樣也沒少，「拚勁」2字是鄉親對她的評價。謝龍介面對強敵，壯士斷腕祭出只當4年的宣言，更喊出勝選就要行政院履行普發2萬；陳亭妃曾脫口稱要對手「領不到選舉補助款」，另政見發表會要選民掃QRcode看政見引來批評，但相關爭議新聞未見發酵，也早被台北市長巨量新聞給沖散。陳亭妃輕取過關，成為府城400年來首位女市長，但挑戰才剛要開始，民進黨議員本次較上屆減少2席，與泛綠盟友合作也未能過半，第一年施政就將面臨考驗；胞妹陳怡珍也早宣布不參選議員連任，被評估將要爭取立委補選，選舉落幕後，預計派系間暗潮洶湧只會更加猛烈，陳亭妃勝選只是開始，後續將面臨重大挑戰。