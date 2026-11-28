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▲楊寶楨以無黨籍身分投入台中市東南區議員選戰，最終以6630票落選。（圖／翻攝楊寶楨臉書）

卸任新竹市府發言人，返鄉台中投入選戰

5月宣布退出民眾黨

楊寶楨落選後發聲：美好的仗已經打過

2026九合一大選今（28）日登場，台中市議員選舉結果陸續出爐，曾有民眾黨「最美發言人」封號的楊寶楨，今年3月卸任新竹市政府發言人，5月20日宣布退出民眾黨，以無黨籍身分投入台中市第11選舉區（東區、南區）市議員選戰。不過，楊寶楨最終僅拿下6630票，未能順利取得議員席次，首次挑戰市議員選舉以落選收場。今年36歲的楊寶楨，過去曾任非凡新聞台記者、節目主持人及記者，之後轉戰政壇，擔任民眾黨中央黨部發言人、立法院黨團副主任，因亮眼外型及頻繁在媒體前曝光，有民眾黨「最美發言人」封號，2024年2月，楊寶楨宣布請辭民眾黨發言人及黨團副主任職務，後續曾擔任基隆市政府政策推廣大使，2025年6月接任新竹市政府發言人。楊寶楨今年3月13日宣布將離開新竹市政府，並於3月16日正式卸任，結束約9個月的市府發言人生涯，返回家鄉台中。當時民眾黨台中市議員江和樹也曾建議黨中央徵召楊寶楨參選台中市東區、南區議員，不過最終並未獲得民眾黨提名。楊寶楨今年5月20日透過臉書宣布退出民眾黨，並公開退黨聲明書，直言「不認同黨內的霸凌文化」，表示雙方路線已有不同，因此決定獨立參選。她當時也提到，回到台中就是希望能為家鄉盡一份心力，無論選舉成敗，都希望提供地方民眾不同的選擇。隨著開票結果底定，楊寶楨確定無緣進入台中市議會，她也在臉書發文吐露選後心聲，寫下「美好的仗已經打過」，同時感謝所有的支持者。從今年3月卸任新竹市政府發言人、5月宣布退出民眾黨，到以無黨籍身分投入台中市東南區議員選戰，歷經半年多的選戰，最終以6630票作收，未能如願取得議員席次。