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秦慧珠自認中間路線遭放棄 點名許甫分走藍票

台北市議員選戰結果出爐，國民黨籍議員秦慧珠尋求連任失利，她過去因批評台北市長蔣萬安，引發黨內爭議，甚至遭黃復興黨部開鍘，如今選票結果也讓她未能守住議員席次。秦慧珠今（28日）晚上節目談及落選心情，坦言早就預料國民黨席次可能有人落馬，自己最後以約500票之差落選，對結果坦然接受，更語帶幽默透露未來規劃，笑說：「也許我可以做個老網紅啊！」秦慧珠晚間接受《新聞面對面》主持人謝震武訪問，被問到是否預料選舉結果，她表示，自己早就知道這次選情結構不容易，民進黨提名4席、國民黨則有5席，加上民眾黨許甫共6人角逐，從一開始就預期藍營可能有人落選。秦慧珠進一步分析開票結果，民進黨4名候選人得票都超過2萬票，首次參選的郭凡也拿下2.3萬多票，4人合計約10萬票；國民黨5名候選人總票數同樣超過10萬票，僅比民進黨多出7000多票。她認為，藍營票源不足以分配給5名候選人，加上許甫分走不少藍營選票，蔣萬安又帶著許甫輔選，讓她早已預料國民黨席次恐怕有人不保，沒想到最後落選的就是自己。談到藍綠票源結構，秦慧珠直言，民進黨候選人各自依附在沈伯洋身邊，得票都從2萬票起跳；國民黨候選人則依靠蔣萬安的政治光環取得選票，反而像她這種走中間路線的人，最後容易被放棄。秦慧珠也提到，許原榮過去民調都落後自己，再加上她甚至曾公開放話，若黃復興黨員不投秦慧珠，就去支持許原榮。被謝震武問及選戰中後期與蔣萬安的爭議，是否影響選情？秦慧珠則表示，外界討論的「比3」照片並非她放出去的，相關談話也是在節目開播前說的，自己完全不知情，但確實有不少選民因此不願投票給她，對選情造成殺傷力。不過她坦言，這個結果自己必須承擔。面對落選，秦慧珠表示，藍營沒有選擇她，綠營則要鞏固自己的支持者，她最後僅以約500票之差落選，對此坦然接受。至於未來規劃，她沒有把話說死，僅表示目前不再尋求連任，畢竟年紀也有些大了，但人生還有很多事情可以嘗試，未來發展先賣個關子，甚至笑說：「也許我可以做個老網紅啊！」