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2026台北市涉案（含代親出征）議員候選人選情一覽表

選區 候選人 推薦政黨 涉案背景 / 參選身分 得票數 選舉結果 第1選區（士林、北投） 林世宗 民主進步黨 涉賄選案（現任尋求連任） 18,140票 當選 第1選區（士林、北投） 陳重文 無黨籍 涉貪污案、選前再涉賄選案 5,878票 落選 第4選區（中山、大同） 陳怡君 無黨籍 涉詐領助理費案（現任尋求連任） 6,609票 落選 第5選區（中正、萬華） 應佳妤 無黨籍 代母出征（母應曉薇涉京華城貪污案） 3,717票 落選 第5選區（中正、萬華） 陳力新 無黨籍 涉賄選案 908票 落選 第8選區（山地原住民） 李傅鈺婷 中國國民黨 代父出征（父李傅中武涉詐助理費案） 20,383票 當選

2026年九合一選舉台北市議員開票結果出爐，本屆多名捲入賄選、貪污圖利及詐領助理費案件的現任議員，以及試圖「代父、代母出征」延續家族香火的政二代參選人，選情受到矚目。從最終得票結果來看，不少涉案現任議員或其親人連任之路遭遇重挫，包括陳重文、陳力新、陳怡君和應佳妤；但也有林世宗及代父李傅中武出征的李傅鈺婷驚險過關。在捲入賄選疑雲的台北市議員候選人中，結果呈現兩極化發展。昔日曾涉台智光貪污案、選前又因出席北水處通水說明會遭檢舉賄選而遭搜索約談的現任議員陳重文（士林、北投），儘管選前特地赴北投慈后宮在媽祖面前剃光頭發誓明志，並以無黨籍身分力拚連任，最終僅獲得5,878票，在20名候選人中排名第14，連任失利。而同選區同樣名列涉賄名單的民進黨議員林世宗，則拿下18,140票，在應選12席中暫居第8名，守住席次。名列涉賄名單中的無黨籍候選人陳力新（中正、萬華），在該選區14人角逐8席的激烈競爭下並未突圍，最終僅獲得908票，在全區排名第12，未能當選。除了賄選案外，因貪污、圖利或詐領助理費案件而無法參選或退黨參選的議員席次，捲入詐領助理費案的現任議員陳怡君（中山、大同），本屆以無黨籍身分尋求連任，最終僅獲得6,609票，在14名候選人中排名第10（應選8席），未能保住議會席次。國民黨前議員應曉薇因涉入京華城貪污圖利案遭判刑並褫奪公權，本屆無法參選，改由女兒應佳妤（中正、萬華）以無黨籍身分「代母出征」。雖然應佳妤成立競總時獲立法院長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱致贈花籃，但因未及參與藍營初選，且與國民黨提名的退役空軍中將張延廷（18,868票當選）及老將鍾小平（10,542票落選）嚴重瓜分軍系與藍營票源，最終應佳妤僅獲3,717票，無緣接棒。至於前市議員李傅中武因涉詐領助理費案，本屆改由女兒李傅鈺婷（山地原住民）披掛國民黨戰袍「代父出征」。選前她不僅獲得「模仿天王」郭子乾站台力挺、大讚她是「現代花木蘭」，還有音樂人季忠平量身打造競選歌曲。最終在「3搶1」的選戰中，李傅鈺婷狂掃20,383票（截至目前已開出1,786/1,790投開票所），以壓倒性優勢大幅領先對手，成功為家族守住山地原住民議員席次。