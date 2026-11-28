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法國瑪麗皇后曾經擁有的女性乳房造型瓷杯，26日在拍賣會上以破紀錄的290萬歐元（約新台幣1億500萬元）的新天價成交，創下法國塞夫爾（Sèvres）瓷廠作品拍賣價紀錄。根據法新社報導，這件製於18世紀末的罕見女性乳房造型瓷杯，出自法國知名「塞夫爾瓷器廠」（Sèvres）的18世紀晚期傑作，造型宛如女性乳房並飾有淡粉色陶瓷乳頭。外界原本以為它已失傳長達兩個世紀，直到日前才在巴黎「邁耶畫廊」（Meyer Gallery）的庫存中被意外重新發現。今天以290萬歐元（約新台幣1億500萬元）拍賣成交，創下法國塞夫爾（Sèvres）瓷廠作品拍賣價紀錄，且高於預估。這款名為「jatte-teton」（意即「乳頭碗」）的瓷器，當年共有四件，是法王路易十六（King Louis XVI）為王后瑪麗・安東妮（Marie-Antoinette）位於巴黎西南方朗布依埃（Rambouillet）皇家行宮的乳品坊所特別訂製。出身奧地利的瑪麗向來以揮霍無度著稱，這也加劇了當時民間對君主制的反感；最終，她在1793年10月被送上斷頭台處決，得年37歲。負責拍賣這件曲線玲瓏瓷器的巴黎「德魯奧拍賣行」（Hôtel Drouot）表示，高達290萬歐元的成交價，創下了塞夫爾瓷器在拍賣會上的最高紀錄。拍賣行原先預估這件乳頭碗的成交價落在100萬至200萬歐元之間，但並未透露最終是由哪位買家標下這件奢華珍品。德魯奧拍賣行與負責籌辦此次拍賣的「庫托-貝加里拍賣公司」（Coutau-Bégarie）共同決定，將把部分拍賣所得捐贈給乳癌防治慈善機構「粉紅絲帶」（Pink Ribbon）。