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▲ 市黨部主委黃捷感謝市民的信任與支持，讓民進黨成功達成「市長勝選、議會過半」的雙重目標，寫下高雄民主政治的新篇章。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

2026年九合一選舉結果揭曉，民進黨在高雄開出亮眼成績單，不僅由賴瑞隆順利接棒當選市長，更一舉拿下33席市議員，較上屆大幅增加6席，創下縣市合併以來首度單獨過半的歷史紀錄。市黨部主委黃捷表示，感謝市民的信任與支持，讓民進黨成功達成「市長勝選、議會過半」的雙重目標，寫下高雄民主政治的新篇章。黃捷指出，這次市議員選舉成果尤其亮眼，民進黨共提名35位候選人，33位順利當選，當選率高達94.3%，除首度實現單獨過半，若加上無黨籍友好市議員，席次更可望突破37席。這份歷史性的選舉成果，來自全體黨籍候選人長期深耕地方、認真服務的努力，更是黨內團結一致、共同打拚的成果。此次也有多位新人獲得市民肯定、順利進入議會，展現民進黨世代傳承的成果，為高雄注入新的問政力量。在市長選舉方面，民進黨候選人賴瑞隆獲得774,882票，得票率52.90%，以10萬票、領先7.11個百分點的成績大勝，成功延續民進黨在高雄的執政。黃捷特別感謝市長陳其邁過去六年來的穩健執政，帶領高雄加速城市轉型，以具體的市政成果贏得市民肯定，也為民進黨延續執政奠定堅實基礎。期盼未來在賴瑞隆市長的帶領下，接續城市發展的動能，開創高雄下一個進步篇章。黃捷表示，這次高雄市長選舉投票率達62.84%，展現高雄市民對公共事務的高度關心及民主參與的熱情，也感謝所有選務人員、警察同仁、志工及全體工作夥伴的辛勞付出，讓本次選舉順利平穩完成。黃捷強調，議會過半是歷史性的突破，更是市民交付的重大責任。「席次越多，責任就越重。」未來市黨部將與賴瑞隆市長及全體黨籍議員攜手合作，兼顧市政推動與議會監督，以更謙卑的態度、更積極的行動，將選舉成果轉化為城市進步的力量，讓高雄持續進步、持續光榮。