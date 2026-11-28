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2026年九合一選舉於今（28）日投開票，中華職棒統一7-ELEVEn獅前應援團隊長「標哥」何信標，在高雄市橋頭區白樹里里長選戰中，以874票、得票率40.02%成功當選；此外，前獅隊投手郭文居再度投入嘉義市議員第1選區（東區），最終獲得2897票、得票率4.95%排名第12，未能進入10席安全名單，連續兩屆落選。現年60歲的何信標是獅隊應援團的靈魂人物，長年以來不僅是看台上的指揮官，更是凝聚球迷向心力的核心象徵。離開職棒圈後，何信標深耕地方，推動各項社區營造事務；今年9月登記參選時，他便曾在個人社群表示「5年的準備就等這一刻，會全力以赴為里民服務」。本屆白樹里共有4名候選人角逐里長，競爭相當激烈，何信標最終以874票、得票率40.02%確定當選。勝選後他也在社群寫下感言，「感謝感謝所有支持標哥的好朋友們，謝謝你們的支持，讓我有機會能夠為里民服務服務！」另一方面，曾任嘉義市議員的前獅隊投手郭文居，繼2022年連任失利後，今年捲土重來再度參選嘉義市第1選區（東區），最後以2897票、得票率4.95排名第12名，未能衝進前10名安全名單，確定再度飲恨。郭文居現年49歲，生涯曾效力台灣大聯盟嘉南勇士與中職統一獅，兩聯盟通算3年年資，共出賽20場，拿下1勝2敗、防禦率4.12。退役後他曾於2014年當選嘉義市議員，後因妨害投票正確罪喪失議員資格並遭褫奪公權。