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【唐綺陽星座運勢週報11/30-12/6】本週金星再次進天蠍，天蠍座價值與聲勢有望提升，感受來自周圍的善意，更加有自信，幕後推手及掌權者的作為易受關注或肯定。水星進射手，在溝通思考上更重視意義與目標，適合擬定未來的年度計畫。重要星象：金星再進天蠍、水星進射手十二星座個別影響金牛：工作上需精打細算，感情要多撥出時間獅子：簽約前再多想一下，感情要表達與溝通天秤：工作太求完美易內耗，感情相聚時間少魔羯：生涯面臨新轉折，感情上欲復合有機會雙子：工作好事需多磨，感情有異國遠距桃花處女：留意親近人際關係，感情回歸務實節奏射手：工作有受挫感別氣餒，感情慎防受誘惑水瓶：工作適合接觸大眾，感情有年輕型桃花牡羊：工作表現備受肯定，感情需要用心經營巨蟹：職場受肯定被看見，感情能掌握主導權天蠍：事業財運皆有斬獲，感情有職場桃花運雙魚：工作以柔克剛更有效，感情展現療癒力