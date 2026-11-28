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北上救火穩定軍心 盧秀燕打破蔣萬安競辦決策小圈圈

台中失守另有原因 江啟臣拒喊告急、未採納輔選建議

▲台中市長候選人江啟臣在市長盧秀燕等人陪同下，自行宣布敗選。（圖／記者顏幸如攝）

2028黨內競爭浮現 鄭麗文輔選成績同樣面臨檢驗

不能再只是「媽媽市長」 盧秀燕卸任後須加速跨區經營

2026年九合一選舉落幕，台中市長盧秀燕此次肩負「守台北、保台中」的雙城任務，雖成功協助台北市長蔣萬安連任，卻未能將台中市政順利交棒給國民黨候選人江啟臣，日本媒體更直指，台中失守恐衝擊盧秀燕2028年角逐總統大位的布局。不過，攤開此次雙城選戰的決策過程，台北、台中的競選團隊運作模式截然不同，江啟臣敗選也有其自身的選戰策略問題。盧秀燕雖面臨「後院失火」的政治挫折，但從個人政治特質、跨縣市輔選經驗及黨內政治版圖來看，仍握有參與2028年總統提名競爭的重要政治籌碼。今年10月，隨著民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」，台北市長選戰陷入激戰，蔣萬安宣布邀請盧秀燕出任競選總部主委。兩名現任直轄市長組成競選搭檔，在地方選舉中並不常見，盧秀燕更以「臨危受命」形容此次任務。據了解，盧秀燕加入蔣萬安競選團隊後，發揮的作用不僅是站台、拉抬聲勢，更重要的是穩定軍心，以及改變競選團隊的決策模式。過去部分選戰決策集中在少數核心幕僚手中，盧秀燕加入後，讓更多意見得以進入決策體系，部分原先難以推動的選戰策略，也有了討論及執行的空間。對盧秀燕而言，台北這一役的重要性，在於她首度大幅跨出自身政治地盤，承擔另一個直轄市的選戰重任。從地方首長到跨縣市輔選領袖，盧秀燕在台北選戰中累積的協調及整合經驗，將成為她卸任後經營全國性政治舞台的重要資產。相較於台北選戰，盧秀燕經營8年的台中市意外失守，背後的競選團隊運作問題，更值得深入檢視。據了解，選戰期間，被稱為「台中三子」的國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，經常與江啟臣競選團隊開會、提供選戰建議，盧秀燕也安排自己的人馬，每週與江啟臣團隊開會，希望協助調整選戰策略，但不少建議最終並未獲得江啟臣採納。甚至到了選戰最後階段，江啟臣團隊內部已察覺選情不樂觀，多名幕僚建議江啟臣對外喊出「選情告急」，藉此激發支持者危機意識、提高投票動能，但江啟臣並未接受；另有幕僚建議增加媒體宣傳預算，同樣未獲採納。台中敗選，盧秀燕身為現任市長及重要輔選角色，自然難以完全免除政治責任，但從競選團隊的實際運作來看，候選人自身的決策、選戰節奏及資源配置，也是不可忽視的因素。江啟臣未能延續盧秀燕過去累積的選民支持，並不能直接等同於盧秀燕個人政治能量的消退。放眼國民黨2028年總統布局，目前黨內受到關注的政治人物，除了盧秀燕，還包括國民黨主席鄭麗文及立法院長韓國瑜。韓國瑜目前並未公開展現再次角逐總統大位的意向，而掌握黨機器及組織資源的鄭麗文，則是未來黨內提名布局中不可忽視的角色。不過，此次地方大選，鄭麗文投入輔選的部分重點縣市未能取得預期成果，黨中央的選戰策略及整合能力，同樣將面臨選後檢驗。回顧盧秀燕2018年首度參選台中市長便大幅領先對手，2022年更以超過27萬票的差距成功連任，兩次選舉所累積的政治資本，以及長期建立的親民形象、地方治理經驗，並不會因為一次市政接班失利就全數消失。因此，台中失守雖讓盧秀燕少了一張完整交棒的成績單，但個人選舉實績、跨縣市輔選經驗及既有支持基礎，仍是她參與黨內政治競爭的重要籌碼。對盧秀燕而言，現階段真正需要突破的，已不只是台中敗選帶來的政治陰影，而是如何將過去建立的地方政治資本，轉化為全國性的支持力量。過去盧秀燕以「媽媽市長」形象深耕台中，親和力及相對柔性的政治風格，是她凝聚選民的重要特質。然而，總統選舉與地方首長選舉不同，除了親民形象，更需要展現處理國家重大議題的能力，包括國防、外交、兩岸及經濟政策，都需要建立更鮮明的政治論述。今年12月卸下台中市長職務後，盧秀燕也將有更多空間走出台中，深入各縣市經營地方人脈、爭取支持，並逐步建立不同於「媽媽市長」的全國性政治形象。2026年地方大選，盧秀燕雖未能守住自己的政治本營，卻在台北選戰中累積跨區整合的經驗。台中敗選是一筆必須面對的政治帳，但並非她全部政治實力的總結。從地方治理實績、個人政治特質到黨內競合條件，盧秀燕仍握有布局2028的政治資本，而如何將這些資本轉化為全國性的政治影響力，將是她卸任後最重要的政治課題。