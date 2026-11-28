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從不插旗不掛布條的新人，到兩度稱霸港湖的超級吸票機，歷經高低起伏的高嘉瑜，在2026年打出一場漂亮的凱旋回歸。2026九合一選舉今（28）日開票，沉澱兩年、從立委戰場重新回到台北市議員選區的民進黨前立委高嘉瑜在競爭激烈的港湖選區，展現驚人的基層穿透力，最終以以32,057票（得票率14.28%）三度奪下港湖選區第一高票。今天高嘉瑜晚上在臺北市內湖區民權東路六段的競辦現身，雖然心繫民進黨北市選情，但仍熱情地和現場支持者逐一問候、噓寒問暖，有家庭帶著小孩一起來支持她，而高也展現自己的親和力，與小朋友擊掌、與家長話家常，看起來不像是一位政治人物對選民謝票，而是鄰家大姊姊在話家常。隨後高嘉瑜也和記者打招呼，雖然當下開票情況並不便直接表達想法，但她仍給媒體方便，抽出時間拍照和受訪，讓在場記者能夠有訪問素材，這種人情味或許就是「港湖女神」的魅力所在。雖然2010年就踏入港湖政壇，但這次回鍋參選對她而言是一個「重新出發的起點」，希望透過紮實的基層服務讓選民重新認識自己。儘管今晚整體大環境對綠營而言是一場硬仗，但高嘉瑜仍強調，這段期間感受到的熱情與正面力量不會白費，未來也將持續在議會為港湖發聲，把每一次選舉的累積化為前進的動力。高嘉瑜在2014與2018兩屆議員選舉皆穩定拿下3.4萬票以上、得票率突破15%-16%，證明她在港湖擁有超越傳統綠營基本盤的跨黨派吸票力。2024立委選戰少了近3萬票，關鍵在於部分深綠選民不滿其過往言論而轉投吳欣岱。本屆港湖13搶9，民進黨提名4席（王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新），且吳欣岱也再度投入議員選舉。今日開票除了看高嘉瑜能否重返 3萬～3.4萬票 水準、奪回「港湖第一高票」，更要看她是否能做到「吸票不排擠」，幫民進黨守住第4席。而結果來看，這位從不怕尷尬的陸戰之神、沒有偶包的態度在街頭就是很吃得開，清晨跟長輩跳健康操、站路口、追垃圾車、走進市場發扇子，面對冷漠或尷尬場面完全不退縮，這套親民作風，讓在地人與網友封她為「陸戰之神」，支持者更讚她是勤跑基層的「陸戰之鬼」。甚至這次創造「洋流」的學弟沈伯洋也認證其「單兵作戰力」，在決定參選台北市長的第一周就約她請教掃街秘訣。沈伯洋形容高嘉瑜掃街最大特色就是「一個人帶著小蜜蜂（擴音器），最多跟一名助理，一個人就是一個連、一個艦隊」，且能跨越政黨壁壘、用親切語言跟不同立場的市民溝通。高嘉瑜在港湖掃街時不只顧自己，更沿路高喊「議員高嘉瑜、市長沈伯洋」，喊出「內湖南港是台北市的縮影，只要沈伯洋在港湖贏，台北市一定能贏」。過去常因唱《煎熬》、《隱形的翅膀》走音被戲稱「港湖胖虎」的她，將那些對自己歌喉的吐槽作為一種話題和聲量，不得不說台灣人就是欣賞她的這種真實。