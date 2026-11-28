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高雄市長選舉結果今（28）日晚間出爐，國民黨候選人柯志恩承認敗選。面對支持者難以接受落敗事實，柯志恩哽咽承諾「會老死在高雄」、祝福對手賴瑞隆，並喊話「4年之後誰會入主高雄市政府，未定之數」。柯志恩一上台除向現場支持者致謝外，也坦言雖然結果跟預期的不相同，但是都會勇敢的接受偉大高雄市民所決定的一個結果。柯志恩表示，雖然今天的結果讓大家失望，但我們的得票絕對比4年前跨大了一步，「這跨大的一步，就代表我們真的有努力向前」。面對支持者的不捨，柯志恩強忍淚水霸氣承諾，選前在這邊、選後也在這邊，「柯志恩會老死在高雄，這是我對大家做的最大的承諾」，強調雖然支持度不足以讓她進到市政府，但絕對會為高雄奉獻出「我的下半輩子」。「我不是政客，我是歸人！」柯志恩向支持者喊話，不用擔心她一選完就會回到熟悉的台北，「我是南部孩子，我是南部囡仔，我不會講假話」。她感性說道，這片土地對她來說絕對不是一個選舉的戰場，那是一個永遠的故鄉，未來無論是什麼角色，即便只是普通的高雄市民，「隨時隨地可以出現看到柯志恩在不同的角落跟你問好」。在發表感言的同時，柯志恩也展現高度風度，公開「恭喜賴瑞隆委員，能夠帶領他的團隊入主高雄市政府」，並特別感謝陳其邁「把高雄建設的真的讓大家有目共睹」。她期許大家抱持正直之心，「對於人家做得好的給予肯定，對於未來要接掌市政府的要給予鼓勵」，也期許繼續留在高雄議會的所有議員，能夠好好的監督市政。柯志恩也感謝所有志工與投票支持她的人，「你們的一票一票，真的是我終生非常珍惜的」。她也呼籲大家共同反省檢討，「4年之後，誰會入主高雄市政府，未定之數，讓我們共同努力」，並誓言絕不懷憂喪志，「選後不會離開高雄，這一點絕對是我畢生對大家的諾言」。