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▲桃園市議員選舉第1選舉區（桃園區）現任無黨籍議員、退役少將于北辰意外落馬，僅拿下1萬728票、得票率4.63％，排名第13名，成為落選頭。（圖／Threads＠keven_yu0102）

▲桃園市議員李光達在開票尚未結束前自行宣布敗選，感嘆政治路「可能要謝幕了」。（圖／翻攝自李光達臉書）

2026九合一選舉今（28）日完成投開票，桃園市議員第1選舉區（桃園區）結果爆出震撼彈。3名現任議員于北辰、李光達及黃婉如全數落選，其中黃婉如已締造10連霸，李光達連任3屆，于北辰則力拚第2任，3人原本各有知名度及地方基礎，最終仍雙雙跌出12席當選名單，讓桃園議會面臨大洗牌。桃園區本屆共有19人競逐12席，于北辰最終拿下10,728票，排名第13，距離最後一席、獲得11,438票的國民黨張碩芳僅差710票，成為「落選頭」。于北辰曾任陸軍少將，退伍後活躍於政論節目，2022年以無黨籍身分獲得10,781票，首度當選桃園市議員；本屆尋求連任，票數與4年前相近，仍以些微差距飲恨。民進黨李光達曾任銀行經理，2014年桃園升格後連續當選3屆市議員，也曾擔任議會黨團幹事長，在地方經營多年。此次他拿下10,039票、排名第14，未能完成4連霸；他稍早自行宣布敗選，感嘆這段原本不在人生規劃中的坎坷道路「可能要謝幕了」，並向團隊、志工及支持者致謝。最令人意外的則是國民黨資深議員黃婉如。她曾任桃園市民代表，之後從桃園縣議會第11屆一路連任至第17屆，桃園升格後又接連當選3屆市議員，累計完成10連霸。本屆她取得9,952票、排名第15，確定無緣再進議會。黃婉如隨後發文坦言是自己努力不夠，宣布「告別了政治的生涯」，為長達數十年的民意代表生涯畫下句點。本屆桃園區選情激烈，新人及話題候選人搶進議會，也擠壓現任議員的生存空間。3名資歷各異的現任議員同時落馬，尤其黃婉如10連霸紀錄意外中斷，成為本屆桃園市議員選舉最受矚目的結果之一。