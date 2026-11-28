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民眾黨北市6席全壘打 秦慧珠、鍾小平確定落選

秦慧珠25年議員生涯告終 張育萌：白營大獲利

民眾黨新北拿3席 擠掉4名藍營議員

為保蔣萬安、李四川 張育萌批國民黨讓民眾黨「寄生」

2026九合一地方選舉今（28）日落幕，國民黨雖在台北市、新北市長選戰中保住執政權，雙北市議員選戰結果引發高度關注！對此，台灣青年民主協會理事張育萌分析指出，為了保雙北市長，藍白合救了蔣萬安，但藍營小雞「大犧牲」。民眾黨台北市6席全壘打，國民黨長青議員秦慧珠、鍾小平卻落選，新北市也有多名國民黨議員遭擠下。張育萌今晚間8時許發文指出，民眾黨台北市6席全壘打，藍白合直接犧牲藍營小雞，秦慧珠和鍾小平幾乎確定都落選。針對中正、萬華選區，張育萌表示，選前小草喊出「票投吳怡萱，讓鍾落選」真的發酵，看結果，鍾小平連落選頭都沒摸到。上屆落選頭就是吳怡萱，拿了13,368票，這次吳怡萱衝到全區第3名，截至他發文時已拿下16,166票，鍾小平則是落選第2名，只拿到8,944票。張育萌直言，「不要忘記，鍾小平2年前才代表國民黨選立委，才過2年，得罪民眾黨就直接被擠掉，世態炎涼，非常現實。」至於松山、信義選區，張育萌指出，當選尾幾乎確定是費鴻泰挺的許原榮。這區有9席名額，被犧牲的就是當了25年台北市議員的秦慧珠，「秦慧珠如果再從許甫那邊撈3,000票就上了，但天底下沒有如果。」他直言，台北的結論就是「白營大獲利」。而根據後續開票結果，秦慧珠最終以15,103票成為落選頭，與當選尾許原榮的15,610票僅差507票；吳怡萱則拿下19,083票，鍾小平僅獲10,542票，無緣連任。新北市議員選戰方面，張育萌指出，陳世軒在新莊票衝超高，超過45,000票，第2名才2萬多票，害新莊國民黨也掉1席；板橋林子宇上了，國民黨4連霸議員劉美芳也被擠掉；中和陳怡君上了，國民黨邱烽堯、游輝宂一次掉2席。不過，張育萌也指出，三重蘆洲、土樹三鶯、新店、汐金萬等4個選區，民眾黨都掉了。民眾黨在新北上的地方，國民黨通通是受害者，但民眾黨也只有小贏，預計3席，可以組黨團。張育萌最後直言，國民黨為了救蔣萬安和李四川，保住國民黨的「大局」，大開「藍白合」讓民眾黨「寄生上流」。