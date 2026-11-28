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軍綠汗衫、迷彩褲成招牌！「北屯班長」段體佩造型超吸睛

▲段體佩經常身穿軍綠色汗衫、迷彩褲，斜背象徵軍中階級的「值星帶」站在街頭拜票。（圖／IG＠monitor_tuan0221）

澄清自己不是耐選王！段體佩第三度挑戰公職就當選

▲第三度挑戰公職選舉，段體佩終於成功當選台中市議員。（圖／IG＠monitor_tuan0221）

2026九合一地方公職人員選舉今（28）日投開票結果出爐，台中市議員第8選舉區（北屯區）共有13人角逐7席，其中無黨籍候選人、外號「北屯班長」及「耐選王」的段體佩，最終獲得19,445票，以全區第5名順利當選。段體佩稍早自行宣布當選，感動表示：「這次沒有辜負大家期望，終於贏了。」並向一路支持他的選民喊話：「我不會讓你們失望！」現年62歲的段體佩，長年在台中市北屯區參與地方公共事務，加上經常身穿軍綠色汗衫、迷彩褲，斜背象徵軍中階級的「值星帶」站在街頭拜票，逐漸建立鮮明的個人形象，被當地民眾稱為「北屯班長」。由於他經常在選舉期間現身，也被外界戲稱為「耐選王」。段體佩的軍事風格造型，與過去經歷有關。他曾在成功嶺服義務役期間擔任教育班長，退伍後投入職場，從事過廣告、房仲、餐飲及閒置農地規劃等工作，也曾以志工、助選員身分參與基層選舉，協助宋楚瑜、謝啟大、馮定國等政治人物。在個人政治理念與自我介紹中，段體佩以「無黨戰群黨」形容自己的參選定位，並強調不收政治獻金、向民意靠攏、不向財團低頭，也自稱「北屯班長」、「北屯蜜獾」、「北屯坦克」及「平民靠山」。段體佩過去曾參與政治選舉，2020年參選台中市第5選舉區立法委員，獲得5,225票；2022年再度投入選戰，參選台中市第8選舉區（北屯區）議員，拿下8,755票，當時未能當選。2026年第三度挑戰公職選舉，終於順利取得議會席次。由於他長年在地方活動，加上選舉期間常能看到他的身影，招牌造型與大型看板也屢屢成為話題，讓不少民眾對他留下深刻印象，更被外界認為多次參選，因此有了「耐選王」的稱號。不過，段體佩本人曾澄清，自己其實只有第二次參選北屯區議員。段體佩過去也曾透露，自己從事廣告業，熟悉如何結合時事設計吸睛看板，至於選舉經費，則來自過去不動產投資的收入，部分看板業者也是支持者，願意提供友情價。如今第三度挑戰公職選舉，段體佩終於成功當選台中市議員，從過去的選舉話題人物，到正式取得議會席次，也為自己的地方參選之路寫下新篇章。