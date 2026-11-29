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黃仁勳回鍋難消AI投資疑慮！美股恐慌指數仍處高檔

黃仁勳下週赴國會作證！輝達信評恐遭調降

Fed下月升息1碼幾成定局？非農就業數據成關鍵

經濟壞消息反成股市好消息？專家：市場期待Fed放軟態度

美股能否止穩成關鍵！專家：投資人恐從怕下跌轉為怕錯過行情

人工智慧（AI）相關類股近期劇烈震盪，令投資人繃緊神經，美股下週將迎來2大關鍵事件，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳赴美國參議院作證，以及美國11月非農就業報告出爐。由於美國聯準會（Fed）將於12月8日至9日召開貨幣政策會議，若就業數據顯示美國經濟依舊強勁，恐進一步強化聯準會升息的理由，為已遭受重創的美股帶來更多壓力。市場人士直言，強勁的經濟表現如今反而成為股市的「雙面刃」。根據《路透社》報導，美股近日走勢劇烈震盪，上週股市大幅下挫，導致標普500指數陷入修正區間，隨後在黃仁勳23日戲劇性回任輝達執行長的消息帶動下，華爾街迎來強勁反彈，但科技股及AI相關類股仍持續震盪。美股27日在感恩節假期後縮短交易時間的情況下，受惠於投資人進場買入先前遭重創的AI相關類股，3大指數全面走高。然而，自10月6日創下歷史新高以來，標普500指數迄今仍下跌約7%，以科技股為主的那斯達克綜合指數更下跌約13%。被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）仍處於24左右，遠高於長期中位數17.6。此外，VIX期貨仍呈現「逆價差」（Backwardation），即近期合約價格高於遠期合約，反映投資人對股市短期前景仍抱持高度不安。輝達下週將再度成為市場關注焦點。黃仁勳本月稍早因婚外情醜聞請辭執行長，其中一名婚外情對象黃樂被指疑似為中國間諜，黃仁勳預計於12月3日前往美國參議院銀行委員會作證。標普全球評級（S&P Global Ratings）25日也將輝達信用評等列入「負向信用觀察名單」（CreditWatch Negative），意味輝達信評遭調降的可能性相當高。儘管黃仁勳被視為AI產業生態系統的關鍵人物，其回任消息也讓市場鬆了一口氣，但投資人指出，早在輝達爆發經營危機之前，市場便已對AI產業的龐大融資需求，以及資料中心巨額資本支出能否帶來足夠投資回報抱持疑慮。投資公司Cresset Capital首席市場策略師齊德爾（Joseph Zidle）指出，市場早已對AI企業之間的循環融資模式，以及大規模AI資本支出的可持續性產生愈來愈多質疑。他認為，黃仁勳回任執行長解決了輝達長期發展的一項不確定因素，卻無法改變投資人如今對AI產業更加審慎的態度。美國下週將公布多項重要經濟數據，其中最受矚目的便是12月4日出爐的11月非農就業報告，這也是聯準會12月貨幣政策會議前的重要經濟指標。由於美國通膨率多年來持續高於聯準會設定的2%目標，市場普遍預期聯準會將在12月會議上升息1碼（0.25個百分點），但投資人更關心的是，聯準會屆時將釋出多麼鷹派的政策訊號。聯準會理事華勒（Christopher Waller）近期便呼籲採取更積極的抗通膨措施，包括在12月一次升息2碼（0.5個百分點），或釋出2027年將加快升息步調的訊號。財富管理公司Wealth Enhancement資深投資策略師吉岡（Ayako Yoshioka）指出，強勁的經濟成長只會讓聯準會更有信心繼續升息，因此對股市而言，經濟表現強勁反而是一把「雙面刃」。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）調查，經濟學家預估美國11月非農就業人口將增加9萬人，失業率為4.1%。相較之下，美國10月非農就業人口大增16.5萬人，遠超市場預期。由於升息將推高企業及消費者的借貸成本，同時對股票估值造成壓力，市場人士認為，若接下來公布的經濟數據出現疲軟跡象，對股市而言反而可能是利多。宏利約翰漢考克投資公司（Manulife John Hancock Investments）共同首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）表示，任何經濟數據走弱的跡象，都可能讓聯準會有空間不必採取過於鷹派的立場，而這正是目前市場期待看到的情況。除了非農就業報告之外，美國下週也將公布製造業、服務業活動及消費者信心等經濟數據。此外，企業軟體大廠Salesforce及半導體大廠邁威爾科技（Marvell Technology）也將公布最新財報，可能牽動近期表現疲弱的AI及科技類股走勢。Truist Advisory Services投資長勒納（Keith Lerner）指出，未來幾個交易日，美股能否展現一定程度的穩定性至關重要。勒納表示，無論股價變得多麼便宜，投資組合經理人通常都不願買進持續下跌的股票。不過，一旦市場逐漸止穩，股價不再單向下跌，投資人的心態便可能出現轉變，從原先害怕股市進一步下挫，轉為擔心錯過反彈行情（FOMO），進而帶動買盤回流。