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2026九合一選舉落幕，民進黨並未斬獲聲勢最高的台北市與新北市，但在台中以南意外大範圍由藍轉綠，創下十多年來最佳地方選舉成績，英媒認為，這項選舉結果將讓中國有些不滿。根據26日晚間中選會最新開票結果，民進黨在雲林縣由劉建國小幅勝出，在全台22個縣市長選戰中贏得10席，較四年前上屆地方選舉慘敗時的5席大幅成長。國民黨拿下11席。根據衛報報導，民進黨在週六的地方選舉中創下十年來最佳成績，拿下的執政縣市數量幾乎翻倍；外界預期這項選舉結果將激怒北京當局。這場地方選舉主要圍繞著居住成本與財富分配等民生議題，而非兩岸關係。儘管如此，國際危機組織（International Crisis Group）資深分析師楊皓暐（William Yang）表示，國民黨在雙北勝選，「將讓中國鬆一口氣」。國民黨主張拉近台灣與中國的關係，而一年一度的台北—上海雙城論壇，是目前兩岸僅存少數的重要交流管道之一。台北市長選戰先前呈現膠著，由尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安對決曾遭中國制裁的民進黨籍立委沈伯洋。週六下午，數千名支持者聚集在沈伯洋的競選總部外觀看開票。現場氣氛起初相當樂觀，群眾高喊「伯洋加油！」與「逆轉勝！」；但隨著蔣萬安擴大領先優勢，現場氣氛逐漸轉趨沉重。晚間8點前不久，沈伯洋上台宣布敗選，台下支持者報以長時間的起立鼓掌。沈伯洋的支持者在他宣布敗選後落淚。「我不在乎他屬於哪個政黨，只要他把台灣利益擺在第一位，我就會支持他」；也有支持者感嘆，「我們只能尊重結果，畢竟我們仍然擁有投票的自由，這是我們應該珍惜的」。報導引述台灣官員說法，在週六投票前曾針對數千起疑似不實訊息或介選事件發出警告；此外，數百部與中國有關的AI生成影片在網路上散布，抹黑不受北京歡迎的台灣政治人物。中國同時持續在台灣周邊維持軍事施壓。台灣國防部表示，週五共有33架次共機與8艘次共艦在台海周邊活動。中國國台辦尚未對週六的選舉結果發表評論。