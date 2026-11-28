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張嘉郡提驗票：有8千多張廢票

發文謝鄉親、團隊 張嘉郡：未來更謙卑努力為雲林付出

雲林縣長今晚票數激戰結果出爐！國民黨候選人張嘉郡及民進黨劉建國今（28）晚開票後，由劉建國以17萬8357票贏得雲林縣長寶座，同時更是以173票之差險勝張嘉郡的17萬8184票。張嘉郡表示，這17多萬票對她的支持，都會記在心裡；但同時也因票數與內部掌握，加上有8千多張廢票，將儘速提出驗票。張嘉郡原先票數一度領先，但最終仍以173票之差，輸給劉建國，未能接棒姑姑、現任縣長張麗善。張嘉郡表示，中選會公布的票數與原先內部掌握的有落差，又有高達8千多張的廢票，會依照《公職人員選舉罷免法第69條》規定，儘速向雲林地院提出驗票。而後張嘉郡更在臉書發文寫下，「這段時間，大家陪著嘉郡一起走過許多挑戰，也承受了不少壓力，這17萬多票對嘉郡的支持，嘉郡會記在心裡，未來會更謙卑、更努力為我愛的雲林付出。」張嘉郡說，謝謝這段期間每一通關心的電話、每一則鼓勵的訊息、每一份堅定的支持，她都放在心裡，真的非常感謝大家。張嘉郡表示，特別感謝所有一路陪伴的競選團隊、志工夥伴、地方先進，以及每一位願意站出來支持的鄉親，因為有大家，才能堅持到最後。「請大家繼續給嘉郡支持與鞭策，讓我們團結在一起，讓雲林更好、讓雲林的未來更好！」