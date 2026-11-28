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蔣萬安選情曾萬分凶險 羅智強：民調落後17%沒有質疑

盧秀燕在最困難時刻接重任 羅智強揭3選戰決策

2026九合一地方選舉今（28）日登場，國民黨台北市長蔣萬安成功連任，晚間發表勝選感言時，特別感謝台中市長盧秀燕在最關鍵的時候接下競總主委的重擔。對此，國民黨立委、蔣萬安競總總幹事羅智強晚間直言，蔣萬安能夠贏下來，要感謝一個非常重要的人，就是盧秀燕。他更透露，蔣萬安曾面臨選情最糟的谷底，而盧秀燕就是在台北最困難的時刻，願意承擔這份重任，為台北贏得一場逆轉勝。羅智強晚間發文指出，台北的選情曾經非常凶險，在洋流最盛之時，整個選戰團隊尚未就定位，因為蔣萬安把市政當作第一優先，始終沒有進入「選戰狀態」。羅智強回顧，10月20日，在盧秀燕正式接任蔣萬安競選總部主委、台北市5位立委加入總幹事群的隔天，戴立安發布了一份蔣萬安落後17%的民調。「初接總幹事的我，並沒有質疑這份民調。」羅智強表示，當時他很誠實地告訴大家，「是的，蔣萬安萬分凶險。」因為那真的是蔣萬安選情最糟的谷底。羅智強指出，盧秀燕就是在台北最困難的時刻，接受了蔣萬安的請求，願意承擔這份重任。在她的領導下，迅速重整了台北的團隊，穩定了台北的軍心，也為台北贏得了一場逆轉勝。羅智強表示，就如同蔣萬安今天在勝選感言中所說的，盧秀燕在選戰中的各項決策，包括立委團隊進駐、安排蔣萬安休養體力，以及舉辦安心遊行，都讓他們離勝利更進一步，終於走到今天。羅智強最後也感謝台北市民勇敢站出來，肯定蔣萬安的施政成績，並感謝每一位出門投票的市民朋友。