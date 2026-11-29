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「2026臺北城市盃跆拳道邀請賽」於11月29日至12月1日一連三天在臺北體育館點燃戰火！主辦單位28日下午舉行賽前記者會，宣布本屆除了集結國內各縣市菁英外，東道主臺北市更力邀韓國、日本、墨西哥、俄羅斯、泰國及美國等6國勁旅跨海來台切磋。本屆賽事特別邀請名古屋亞運對打銅牌好手，以及今年春川世界品勢錦標賽U17團體銀牌成員共同擔任代言人，號召喜愛跆拳道的民眾免費進場，為地主選手加油打氣。自2011年開辦至今已邁入第16屆的臺北城市盃，是我國少數由城市主辦的國際跆拳道邀請賽，長年扮演國內選手與國際接軌的重要橋樑。本屆兩位代言人皆與臺北淵源深厚，其中出身臺北市的林唯均，不僅在杭州亞運勇奪女子53公斤級銀牌，今年名古屋亞運更在57公斤級摘下銅牌，完成連兩屆亞運奪牌壯舉；出身跆拳道世家的她，小學四年級起便隨前國手母親劉昭晴訓練，憑藉178公分高䠷身材與出色外型贏得「九頭身美少女」美譽。林唯均在金華國中畢業後南下就讀臺中市中港高中與彰化師範大學，談及重返故鄉代言，她感性表示：「很開心能代言家鄉舉辦的賽事，我高中時也參加過這項比賽，除了能回家比賽，還可以和國際選手交流，是很棒的機會。」目前她在名古屋亞運後持續維持正常訓練，期許2027年能在全國運動會摘金，若有國際賽機會也將全力拚出佳績。另一位代言人、目前就讀華僑高中的新生代品勢好手周柔均，今年不僅攜手隊友在世界品勢錦標賽勇奪U17團體銀牌，同時也是今年世界中學生運動會國手。身為臺北市民的她首度接下賽事代言重任，笑說：「這是我第一次當代言人，是很酷的體驗，也不會因此在比賽時有壓力。去年我在配對賽拿到金牌，希望明天能順利連霸！」展望後續目標，周柔均也務實鎖定接下來的全中運選拔與明年亞青國手選拔，力拚再度脫穎而出。28日開幕典禮在國立體育大學21世紀舞團充滿原住民文化元素的熱舞中揭開序幕。臺北市體育局局長游竹萍表示，感謝臺北市體育總會跆拳道協會多年耕耘，讓臺北城市盃成為國際選手間極具口碑的品牌，今年更有遠自北美、俄羅斯而來的隊伍共襄盛舉，期盼以道場為橋樑推動城市外交；她也不忘化身美食大使向各國選手喊話：「臺北市的牛肉麵不會輸給日本拉麵，希望外國友人有機會能品嘗，賽後也能到鄰近場館的松山區錫口看水舞、逛饒河街夜市，感受臺北的美好與熱情。」臺北市體育總會跆拳道協會總幹事劉建成也預祝所有選手享受舞台、再創佳績。本屆賽程延續品勢與對打雙軌並進的傳統，完整呈現跆拳道剛柔並濟的面貌：11月29日率先登場的是品勢項目，分為15至17歲、18至30歲個人與配對等4組；11月30日及12月1日則進行對打項目，分齡為15至17歲、18歲以上，並依據世界跆拳道聯盟最新規則區分量級。