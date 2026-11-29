我是廣告 請繼續往下閱讀

《越南大戰》真人電影確定籌備！4大經典主角迎戰摩登將軍

▲《越南大戰》初代作品僅有馬可與塔馬2名可操作角色，直到1998年推出續作才加入英里與菲奧，形成玩家熟悉的4大主角陣容。（圖／翻攝自SNK）

《越南大戰》紅遍台灣街機！坦克、機關槍都是童年回憶

▲《越南大戰》自1996年推出以來，憑藉精緻的2D像素動畫、爽快的射擊玩法，成為不少台灣玩家的童年回憶。（圖／翻攝自SNK）

不只《越南大戰》！《餓狼傳說》、《侍魂》也要拍真人電影

陪伴無數玩家長大的經典街機遊戲《越南大戰》要拍成好萊塢真人電影了！日本遊戲公司 SNK 旗下這款射擊遊戲，自1996年推出以來，憑藉爽快的槍戰、可愛的像素人物，以及各種誇張搞笑的敵人，成為不少台灣玩家的童年回憶。如今迎接系列30週年，好萊塢已著手籌備真人電影，除了馬可、塔馬、英里及菲奧4大經典角色將全數登場，玩家熟悉的反派「摩登將軍」也將成為故事核心，讓不少老玩家期待這款經典遊戲如何搬上大銀幕。SNK 經典遊戲《越南大戰》將由好萊塢影視製作公司 The Arena 改編成真人電影，並找來曾自編自導自演《爸佔你的心》（I Love My Dad）的 James Morosini 負責編劇。目前電影劇情也已初步曝光，故事將圍繞馬可、塔馬、英里及菲奧4名士兵展開。原本個性截然不同的4人，意外組成軍隊中最特別的小隊，卻因摩登將軍發動叛亂，被迫挺身而出拯救世界。不過，電影不只要對抗摩登將軍的叛亂軍，官方釋出的故事概要還透露，4人將面對隱藏在反派背後的更大邪惡勢力。由於《越南大戰》系列過去除了軍隊，還曾出現外星人、木乃伊、殭屍等特殊敵人，究竟哪些經典元素有機會出現在真人電影中，也成為值得關注的亮點。《越南大戰》最早於1996年4月19日登場，是 SNK 最具代表性的橫向捲軸射擊遊戲之一。玩家可以操作士兵一路闖關，使用手槍、機關槍、火箭筒及手榴彈擊敗敵軍，途中還能拯救戰俘、取得強力武器，甚至駕駛系列招牌的「Metal Slug」坦克，在充滿敵人的戰場中殺出重圍。除了爽快的戰鬥玩法，遊戲最讓人印象深刻的，就是精緻的2D像素動畫與充滿幽默感的演出。角色被敵人攻擊後的誇張反應、各種巨型頭目，以及突然出現的外星人等特殊敵人，都讓《越南大戰》成為許多玩家難忘的街機經典。初代《越南大戰》其實只有馬可與塔馬2名可操作角色，直到1998年推出《Metal Slug 2》，英里與菲奧才正式加入，形成玩家熟悉的4人主角陣容。如今4人確定成為真人電影核心，也讓這次改編更具原作情懷。除了《越南大戰》，影視製作公司 The Arena 也正在推動多項 SNK 經典遊戲改編計畫，包括由《黑暗騎士》編劇 David S. Goyer 負責劇本的《餓狼傳說》真人電影，以及由《艾莉塔：戰鬥天使》編劇 Laeta Kalogridis 執筆的《侍魂》真人電影，另外還有《龍虎之拳》網路漫畫企劃。適逢《越南大戰》今年迎來30週年，SNK 也啟動「MISSION REBOOT」紀念企劃，預計於2027年推出收錄歷代作品的《METAL SLUG 終極合集》。至於真人電影目前仍處於籌備階段，導演、演員陣容、開拍時間及上映日期皆尚未公布，玩家熟悉的招牌坦克、巨型機器人及外星人等經典元素能否在大銀幕重現，也值得期待。